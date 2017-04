El Asturcón será el centro de operaciones de los trabajadores del Plan de Empleo

Hoy se cumple un año del fin del contrato con la empresa que gestionaba las instalaciones de El Asturcón, Urbaser. Su finiquito desencadenó un cierre anunciado no exento de polémicas con culebrón en el seno del gobierno municipal incluido. Tras anunciar el cierre en agosto de un año antes, el alcalde, Wenceslao López, presionado por los usuarios, aceptó hacer un nuevo intento. Sacó un nuevo contrato para mantener el centro a coste cero para las arcas municipales, pero todas las empresas que habían hecho llegar su interés dieron la espantada. El concurso quedó desierto. Además, su socio de gobierno, Somos, apostó desde el inicio por el cierre de las instalaciones de forma definitiva y sin concesiones, tras diecisiete años operativas.

A día de hoy y tras un año del cierre oficial, el futuro de El Asturcón sigue siendo una incógnita. La que más suena, la que más le gustaría al equipo de gobierno, sin que aún haya concreción alguna, es la cesión de las instalaciones por cincuenta años al Real Oviedo. Precisamente, esta misma semana el concejal de Deportes, Fernando Villacampa, aseguró que «la apuesta por El Asturcón del club es clara, pero falta el proyecto» que debe entregar la entidad.

De momento, lo único claro que hay sobre el futuro más inmediato de las instalaciones hípicas es que en las próximas semanas se convertirán durante un año en el cuartel general de los 121 trabajadores que conforman el Plan de Empleo Municipal.

«Sin uso determinado»

El proyecto técnico que recoge cómo se va a desarrollar el Plan de Empleo, que recuperará mil novecientos tramos de caminos y sendas en el monte Naranco y para el que se han destinado 3,5 millones de euros, estipula que estos trabajadores tendrán su centro de trabajo en el centro ecuestre de El Asturcón «actualmente sin uso determinado», recoge la memoria técnica. Los empleados dispondrán en las instalaciones hípicas de oficinas, vestuarios, duchas, almacenes para herramientas y aparcamientos para los vehículos.

Los trabajadores ya han pasado el reconocimiento médico y este mismo martes comenzarán a trabajar, según informaron fuentes de la concejalía de Empleo. Partirán todos los días desde El Asturcón hasta los puestos que les hayan sido asignados, ya sean para desbrozar caminos o reforestar las parcelas de El Pevidal y Porciles, entre otras tareas.

La elección de El Asturcón como sede para concentrar la gestión de los trabajadores del Plan de Empleo, que recuperarán casi cuatrocientos kilómetros de sendas y caminos en el Naranco, no es baladí. Su proximidad al monte, su buena conexión con Oviedo y la superficie de las instalaciones, hoy en desuso, jugaron una baza importante para esta elección.

Los últimos de El Asturcón

Los trabajadores del Plan de Empleo compartirán instalación con los monitores que imparten los servicios de hipoterapia. También con alguien más: los propietarios de cinco caballos que aún no han abandonado las instalaciones, a pesar del cierre.

Sus dueños se resisten a abandonar las instalaciones hípicas hasta que los juzgados resuelvan todos los recursos de reposición que interpusieron para impugnar el cierre del centro. Mientras todos estos procedimientos se resuelven, el Ayuntamiento sigue abonando los gastos de los equinos que ascienden a 273.237 euros. El Ayuntamiento ya ha reclamado a los propietarios de los caballos que no dejaron el hípico tras el cierre el pago de los costes, hasta 13.000 euros en algunos casos por animal.

Una decisión que ha sorprendido al abogado de los propietarios de los caballos. Miguel Teijelo aseguró «no tener notificación alguna» de esta decisión. Tampoco la tiene del último escrito que ha remitido a los tribunales para exigir al Ayuntamiento que le «facilite» el expediente de creación, implantación y construcción de El Asturcón. «El Ayuntamiento me ha mandado paja», aseguró Teijelo. «Recurro unos acuerdos municipales al juzgado para que le reclame al Ayuntamiento el expediente administrativo de lo que se ha hecho en El Asturcón y éste entrega lo que le da la gana», aseveró el abogado de los propietarios que siguen pendientes de la resolución judicial de todos los recursos.

Un cierre que para Enrique Sáiz, el que fuera portavoz de los usuarios y propietarios de caballos de El Asturcón supuso «muchos problemas». No solo a ellos, sino a los animales. «El cierre afectó psicológicamente a mi caballo», dice. Él terminó abandonando las instalaciones pese a las reticencias iniciales. «Los tengo en un terreno y entreno por los caminos y los praos porque no me puedo permitir pagar una instalación privada», argumentó.

El resto de propietarios, entre el sesenta y setenta por ciento, trasladaron a sus caballos a las instalaciones del Club Hípico Astur (CHAS), en Gijón. Otros doce al centro hípico de La Manzaneda, en Gozón, y el resto al centro hípico de Tiñana, en Siero.

A la espera

Quien también esperan resolución judicial son los doce extrabajadores de Urbaser. La adjudicataria que gestionó las instalaciones hípicas hasta hace un año cuando finalizó la prórroga del contrato firmado con el Ayuntamiento. No lo tienen fácil porque los tribunales tumbaron su demanda como despido colectivo y ahora están a la espera del Supremo. «Estamos esperando sentencia para saber si nos tiene que indemnizar Urbaser, el Ayuntamiento o nos subrogan», apunta Fran Fernández, uno de los trabajadores despedidos. Esta última opción, la de la subrogación, tienen claro que es difícil de lograr. Ni siquiera la última resolución judicial que obligó al Ayuntamiento a subrogar a los 29 extrabajadores de La Auxiliar de Recaudación les insufla esperanza. «El tema es diferente porque el servicio de Recaudación seguía funcionando algo que no ocurre con El Asturcón», explica Fernández.

Así las cosas, a un año recién cumplido del cierre no se ha despejado ninguna incógnita, más allá de un abanico de posibilidades y futuros usos, para las treinta hectáreas que ocupan las instalaciones que a partir del martes, y de manera momentánea, se convertirán en el centro de operaciones para 121 desempleados, rescatados por el Plan de Empleo Municipal. Falta quien rescate El Asturcón.