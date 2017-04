Los juzgados condenan al Ayuntamiento por «fraude» en la contratación de parados

«Dado que éste juzgador ya se ha pronunciado sobre la cuestión». La frase se ha repetido ya casi 20 veces y puede acabar costando más de cinco millones de euros a las arcas municipales si se repite en el resto de los juicios planteados por los trabajadores de colaboración social del Ayuntamiento, ya «que el contrato es fraudulento». La mayor parte de ellos están ya señalados, fueron de hecho aplazados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y se celebrarán entre este mes de mayo y el próximo junio. O no, porque hay signos de que Abogacía Consistorial se está cansando de que le 'pinten la cara' en los juzgados a cuenta de la gestión de personal. Hace dos semanas, propuso directamente aceptar la reclamación previa de dos trabajadoras de las escuelas infantiles, que se convirtieron en personal laboral no fijo, y evitar seguir perdiendo juicios.

La Justicia tiene sus ritmos. En un conflicto con muchos demandantes, las primeras sentencias tardan más. Una vez que los distintos órganos judiciales se han pronunciado, la cosa coge velocidad de crucero. Pasó con las demandas del personal del plan de empleo y sucederá con las de los trabajadores de colaboración social. La última, condenatoria como todas las anteriores para el Ayuntamiento, tardó tres días en ser publicada desde la celebración de la vista.

La concejalía de Economía hizo una primera estimación de daños hace unos meses. Su concejal, Rubén Rosón, aproximó que, de mantenerse el criterio, el Ayuntamiento se encontraría con otro agujero de unos 3 millones de euros. «Hay más de un centenar y si hay que abonar las diferencias salariales, nos va a salir muy caro a todos», expuso. Se quedó corto. También hay que abonar la diferencia en las cotizaciones sociales. La cifra, señalan fuentes municipales, puede estar próxima a los 40.000 euros por trabajador de colaboración social, pero es difícil de precisar. Las sentencias pueden crear situaciones difíciles de ejecutar, como que haya personal al que se le reconoce una categoría y nivel para el que no tiene la formación requerida. A uno de los trabajadores, el juez le situó en el nivel A2, el de los ingenieros técnicos, sin el título, y situaciones así podrían repetirse en otros casos.

135 casos

La situación de estos trabajadores es otro asunto heredado de los 24 años de gestión del PP en el Ayuntamiento. El Consistorio llegó a contar con casi 280 trabajadores de colaboración social, pero en 2014, el Tribunal Supremo estableció que esta fórmula solo podía emplearse para contrataciones temporales. El PP, entonces en el gobierno, reaccionó no cubriendo las plazas de los que se jubilaban. Entre otras medidas, contrató un servicio externo de ordenanzas, ya que la mayor parte de centros sociales, de estudio y muchos equipamientos se cubrían y cubren con personal de colaboración social.

El nuevo equipo de gobierno se encontró con el cambio de criterio del Tribunal Supremo y con aún 135 de estos empleados en el Ayuntamiento y optó por tirar para adelante. Un informe de la directora de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, declaró estructurales sus puestos de trabajo porque «la no prórroga de sus contratos supondría» la «paralización del funcionamiento de los servicios municipales» y el ejecutivo local los prorrogó en bloque por acuerdo de la junta de gobierno. La directora general concluía «que el interés público o el general prima en el supuesto que nos ocupa, sobre la ilegalidad en que se pueda incurrir», poniendo el interés del Ayuntamiento por encima de la ley. No está mal.

Hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, este colectivo ni siquiera tenía consideración de trabajadores: eran parados con prestación o subsidio a los que el Ayuntamiento colocaba a cambio de completar sus ingresos hasta su última base de cotización en activo. No tenían legalmente derecho a vacaciones o bajas por enfermedad, otra cosa es que el Ayuntamiento hiciese la vista gorda. En algunos casos, han encadenado contratos durante 17 años, ocupando puestos de ordenanzas, asistentes sociales, peones, auxiliares administrativos, auxiliares de biblioteca, jardineros, informáticos, licenciados en Derecho o de arquitecto técnico.

Consecuencias

La situación tendrá consecuencias inmediatas. La primera, que el Ayuntamiento tendrá que rascarse el bolsillo para pagar las diferencias salariales entre lo que percibían como trabajadores de colaboración social y lo que les corresponde una vez que el juzgado determine que, en realidad, son personal laboral indefinido no fijo de plantilla que debe cobrar según el convenio. Un año completo de diferencias salariales, las cotizaciones pendientes a la seguridad social. Lo segundo, es que los nuevos salarios incrementarán el gasto del capítulo de Personal hasta que estos trabajadores se jubilen, vista la incapacidad municipal para cumplir con la obligación de proveer las plazas de laboral no fijo creadas por sentencias judiciales y que se aproximan ya a las 200.

Igual no hace falta esperar por todas las sentencias. El Ayuntamiento reconoce en su propia Relación de Puestos de Trabajo, ahora en revisión, 65 de estas plazas «como estructurales». El documento solo deja fuera a los 56 ordenanzas. Si los juzgados los incluyen sin embargo, no habrá más remedio que crear las correspondientes plazas. No serán las últimas, el escaso control sobre las contratas de servicios amenaza con nuevos problemas. Algún día, Abogacía se cansará.