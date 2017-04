Los vehículos clásicos no quieren ser tratados como el enemigo

Llevan 27 años reuniéndose para disfrutar juntos de sus coches, pero temen que las próximas reuniones del Club Seat Coupé y Spider sean más difíciles. Ayer, para su visita a Oviedo, cada vehículo lució una bandera con los colores de su comunidad autónoma en una cara y «blanca por el otro lado, como símbolo de la paz», expuso Rafael Loredo, uno de los socios. Paz, en general, pero también en particular, porque no quieren ser el próximo enemigo. Las administraciones públicas están empezando a tomar medidas contra los coches más veteranos, «como si fueran contaminantes y esta era la primera reivindicación que se hace a nivel europeo», explicó Loredo. «Estos coches están muy cuidados y ruedan poco», argumentó para defender que no son un problema para la calidad del aire. «Son arqueología de uno de los mayores inventos de la Historia de la Humanidad».

Casi todos los planes contra la contaminación que están diseñando las ciudades españoles (y europeas) incluyen restricciones a la circulación por el centro de los vehículos de mayor antigüedad, a través de diversas medidas. Oviedo también juega en la misma dirección. En los dos últimos años, ha reducido las bonificaciones o exenciones de la viñeta a los vehículos clásicos, argumentando razones medioambientales.

Los ovetenses que visitaron o se encontraron con su concentración frente a la Catedral antes de visitar el Prerrománico, admiraron modelos históricos de la casa: 850 de distintas series; también de las exclusivas Sport, Spider (descapotable) o Spider HT ('Hard Top', con techo duro) e incluso del radical, para 1.968, deportivo Fiat Abarth OT 2.000 Coupé. Nadie preguntó por el humo. No es una cuestión que preocupe a quienes disfrutan viendo una parte de la historia del motor, pero sí a quienes la cuidan dentro de sus garajes durante todo el año.