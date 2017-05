El PP abandona el Pleno de Oviedo y acusa a Wenceslao López de pagar su precio a Podemos por la Alcaldía

El Grupo Municipal del PP ha abandonado al completo el pleno de esta tarde, después de que su portavoz, Agustín Iglesias Caunedo, pidiese la palabra por «alusiones» y el alcalde, Wendeslao López, desoyese su insistencia y mandase votar para rechazar la urgencia de un propuesta de los populares para que los ayuntamientos trabajasen por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Caunedo pretendía contestar a una intervención del concejal de Economía, Rubén Rosón, en la que dejó de lado la urgencia o no de la propuesta para atacar al PP por «anteponer sus intereses privados» como Gobierno, a los de los 8.000 ayuntamientos «ahogados» por las políticas de los populares. Atacar al PP en general por la «desvergüenza» de «estar paseando» esta propuesta por los municipios y al de Oviedo en concreto. Rosón instó al PP «a devolver las 'tarjetas blue' y pedir perdón» y a acometer una profunda regeneración.

Caunedo pidió la palabra «por alusiones», anunció que reclamará «este turno en los tribunales» e, incluso apeló al secretario sin ningún éxito. El alcalde llamó a votar y Caunedo lideró a los suyos, aunque hubo algún rezagado, fuera del salón de plenos. Ya en la calle, el portavoz del PP insistió en que el reglamento le amparaba y que mañana acudirá a los tribunales aportando el 'videoacta' y recabando el testimonio del habilitado nacional. «No vamos a consentir que se siga pisoteando a este grupo municipal», señaló, a la que vez que acusaba a López de estar pagando el precio de la Alcaldía trabajando para Podemos y retó al alcalde a que explique qué le parece que aparezcan destacados líderes socialistas en el 'tramabus'.

«Espantada»

El alcalde rechazó hacer valoraciones sobre la visita del autobús de Podemos, pero calificó la salida de los populares del Pleno de «espantada sin razón alguna». La líder de Somos se sumó a las críticas y recordó que Rosón no hizo ninguna alusión a Caunedo durante su intervención, sino que criticó las políticas de los populares y sus casos de corrupción, «que no son solo el Canal de Isabel II». Roberto Sánchez Ramos vinculó la salida de los ediles del PP con supuestos «graves problemas internos» en el grupo municipal. Según explicó la dimisión de la edil Elisa Fernández tendría que ver con estos y no, como ha explicado el PP, «porque quiera ser directora (de una colegio), ella ya era directora cuando entró». Sánchez Ramos abundó en esa explicación al señalar que Caunedo tuvo que dar media vuelta para sacar a algunos de sus concejales.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, considera que "«o vivido hoy en el Pleno es una escenificación de la vieja política, con dos bloques enfrentados más pendientes de hacer circo que de trabajar para el municipio, y un grupo, el nuestro, intentando trabajar y sacar adelante iniciativas interesantes para todos los ciudadanos. El alcalde, una vez más, ha demostrado que, dos años después, sigue sin tener capacidad para dirigir un Pleno».