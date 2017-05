«Vivimos desde hace veinte años en El Cascayu; lucharemos por quedarnos en nuestra casa»

Luchan desde hace seis meses para quedarse en su casa y, advierten, no dan por perdida la batalla. Las familias del poblado de El Cascayu, situado en una de las alas del polígono Espíritu Santo, viven en vilo. El Principado demolerá el segundo bloque de viviendas este mes. Posteriormente derribará las otras dos construcciones que quedan en pie.

Antes realojará a los vecinos en pisos, aunque ellos no están por la labor de mudarse. Se quejan de que no tienen dinero para pagar el alquiler y las facturas que cada mes llegan al buzón de casa. También, de que tampoco dispondrán de un espacio donde meter la chatarra, los animales o plantar la huerta. Por esta razón, pelearán «hasta el final» para quedarse. «Llevamos viviendo aquí veinte años y al lado de mi bloque tengo una finca donde cultivo los vegetales y he plantado árboles que nos dan todo tipo de frutas. Además, tenemos una granja con muchas gallinas y sus huevos alimentan a toda la familia. Si finalmente nos vamos, ¿qué hacemos con todo esto?», pregunta Enrique Montoya, que junto a su mujer, sus hijos y nietos vive en el bloque número tres.

El padre de esta familia cuenta que cada limonero o higuera le costó en su época «1.200 pesetas» y lamenta que todo se echará a perder en los próximos meses. Asimismo, relata que no sabe qué va a hacer con la huerta si finalmente se va a un piso, ni con el metal que tiene almacenado para venderlo en los mercadillos. «Por ejemplo, en La Ascensión nosotros traspasamos estos objetos y con el dinero que sacamos complementamos la pensión», detalla.

Para su mujer, Adela Larralde, el principal problema reside en que el salario social no les da para abonar todos los gastos de un piso: «Cobro 312 euros al mes y esta cantidad no da para pagar la renta, la comunidad, ni el gas de la calefacción. Aquí tenemos cocina de carbón, y estoy enferma de los huesos y de ansiedad. Yo no me quiero ir de aquí».

«El Cascayu está tranquilo»

La familia Montoya-Larralde tiene claro que luchará hasta el final para quedarse, pero algo en su interior le dice que le quedan pocas opciones para evitar el traslado. Según Montoya, «si tuviera bastante dinero pagaría un abogado para que me defendiese y no me echarían de aquí». Su mujer destaca que ahora se está mejor que nunca en el poblado. Se debe a que en octubre tiraron «el bloque número cuatro donde había de todo y se vendía de todo». «Por las noches no podíamos dormir, ya que hacían ruido y nosotros no estamos acostumbrados a esta vida. Después se marcharon y El Cascayu se quedó tranquilo», explica.

A pesar de esta mejora, reconoce que continúa el problema de la acumulación de basura en las inmediaciones. «A mi me da vergüenza ver la cantidad de porquería que hay y hemos solicitado a las administraciones competentes que limpien, pero alegan que no lo hacen porque el recinto es privado», critica.

Su marcha no es aislada. Pronto se irán todos los vecinos de El Cascayu. Larralde relata que los inquilinos del bloque de enfrente se marcharán en las próximas semanas a un piso, ya que han culminado el proceso de negociación con el Principado. En el bloque dos vive una familia y una señora, explica, y en los próximos días harán las maletas. La consejería les ha facilitado un piso.

Una vez que se destruyan los tres bloques de viviendas que quedan, el área regional iniciará los trámites para eliminar el poblado de Santa Marina de Piedramuelle. Allí residen once familias gitanas y también rechazan irse a un piso. Alegan que las administraciones públicas «nos ayudan y al mismo tiempo nos venden».

«Estamos como muñecos y cada poco nos llevan de un lado a otro», reprocha Montoya. Pronto dejarán la que ha sido su residencia en las dos últimas décadas.