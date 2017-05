El PP abandona el Pleno y acusa a López de pagar el «precio» de la Alcaldía a Podemos

El Pleno ordinario más corto y tranquilo del mandato termino con el PP abandonando la sesión ante la negativa del alcalde, Wenceslao López, a conceder a su portavoz, Agustín Iglesias Caunedo, un turno por «alusiones» para responder al concejal de Economía, Rubén Rosón. Y eso que el de Somos, para lo que estila, estuvo suave: ni siquiera mentó al líder de los populares durante su intervención.

Se debatía la urgencia de una propuesta del PP para que los ayuntamientos ayuden a aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Rosón replicó tachando de «desvergüenza» que los populares «estén paseando» una propuesta así por los mismos municipios a los que ahogan sus políticas de austeridad. Añadió que lo que los populares tienen que hacer es devolver las tarjetas 'blue', pedir perdón a la ciudadanía y acometer una regeneración. Caunedo pidió la palabra. Ante la negativa del alcalde, que mandó votar, anunció que reclamará «este turno en los tribunales» y lideró a los suyos, con algún rezagado, fuera del salón de plenos.

En la calle, Caunedo insistió en que «no podemos consentir un atropello más» por parte del tripartito y acusó al Gobierno local de aprovechar «un turno en el que el PP no tiene réplica, para, basándose en la calumnia y la mentira tratar de destruir a un adversario político». Calificó de «vergonzosa» la actitud de Wenceslao López, que «no quiere ser el alcalde de todos los ovetenses, solo ser el alcalde de unos pocos» y le acusó de «no tener el valor ni la capacidad» para argumentar porqué no le concedió la palabra.

Cobarde también para oponerse a Podemos, «como con los autobuses», por el 'tramabús' que lucirá en Oviedo rostros de varios dirigentes socialistas «con la tolerancia y el apoyo de Wenceslao López, que es un hombre que tiene que pagar un precio a Podemos y está dispuesto a pagarlo incluso contra sus compañeros de partido».

El popular anunció que hoy reclamarán su derecho al turno de réplica por alusiones, aportando el acta y el testimonio del secretario general.

«Circo» o «espantada»

El alcalde calificó la salida de los concejales del PP de «espantada» sin razón alguna. «No tiene ninguna razón de ser, solo montar el espectáculo. No ha habido alusiones, ¿alusiones a qué, al grupo que presenta la propuesta?», señaló tras levantar la sesión.

La líder de Somos, Ana Taboada, mostró su sorpresa y aludió que al Pleno todos los concejales vienen a trabajar y debatir, pero «hay alguno (por Caunedo) que solo viene ese día y el resto del mes no aparece». También vinculó el hecho a que «la corrupción no es solo el Canal de Isabel II, son también tarjetas 'blue'» de las que «no han dado una respuesta concreta a ese 'autorizado' y barra libre», por la que tenía el portavoz del PP cuando era alcalde.

Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', añadió otra explicación. «Hoy se ha producido un hecho administrativo que tiene calado político», por la renuncia de la concejala del PP, Elisa Fernández, oficialmente para aspirar a la dirección del colegio Gesta, «cuando ya era directora». «Hay problemas serios internos en el PP», valoró. «Hemos podido comprobar como a algunos concejales, el portavoz ha tenido que ir a arrancarlos democráticamente de la silla para que abandonasen el Pleno», concluyó.

La última vez que un grupo abandonó el Pleno fue en 2016. Esta Corporación es tan particular que lo hizo uno de los socios de gobierno. Fue IU ante la negativa del alcalde a dejar intervenir a los trabajadores de El Asturcón. Son cosas que no auguran nada bueno. De aquella, los ediles de Somos fueron acosados a la salida. Más 'convencional', en 2008, Paloma Sainz aguantó que el PP le llamase «prepotente» y cuestionase el modo en que había «obtenido su licenciatura en Derecho». Pero no cuando fue vinculada a «vuelos en Chile pagados con el erario público». Aquel mandato fue tenso, bronco y desagradable. Este tiene pinta ir a mejorarlo.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, consideró la escena del Pleno como «una escenificación de la vieja política, con dos bloques enfrentados más pendientes de hacer circo que de trabajar para el municipio» y acusó al alcalde de «no tener capacidad para dirigir un Pleno».