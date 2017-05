«Soy un artista anárquico»

El polifacético arista plástico Ricardo Mojardín (Boal, 1956), afincado en Loriana, acaba de ser distinguido como Ponteín del año 2016 por el Peña Deportiva y Cultural de San Claudio. Ya retirado de la docencia, piensa en nuevos proyectos de autodescubrimiento.

-¿En qué está trabajando ahora?

-Preparo las siguientes exposiciones individuales, que tendré el año que viene en Gijón y otra fuera de España. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de la Asociación de Grabado y Edición de Arte, que empezamos en 2016 y yo llevo la presidencia. Llevo jubilado desde noviembre, estuve 30 años dando clases de Grabado en la Escuela de Arte.

-¿El grabado es la prima pobre frente a la pintura o la escultura?

-Seguramente por desconocimiento, con la asociación buscamos que se difunda más. El grabado es tan importante como cualquier otra manifestación. Las técnicas son lo de menos, importa el resultado.

-¿En qué lugar está el grabado en el panorama artístico de Oviedo

-Asturias el nivel es de las autonomías con una presencia más potente al margen de las grandes capitales. Tenemos prestigio.

-¿Eso se ve reflejado en exposiciones y en ventas?

-En exposiciones no es que podamos tirar voladores, pero en algunos momentos hubo bastante actividad en el grabado, y las ventas en general están mal en el arte.

-¿Podrían apoyar más las instituciones?

-Desde luego. Muchas veces están a la espera de que se les propongan cosas y vayamos a presionar; unas veces por desconocimiento, otras veces por desidia, si no hacemos ese esfuerzo no nos podemos quejar.

-¿Qué le ha aportado la docencia?

-Además de dar, también recibes. Ves actividad, estás en ello de manera más continua y eso siempre es un estímulo, recibes 'feedback'.

-¿Cómo recibe el premio Ponteín?

-Me presta mucho que la gente del entorno te tenga en consideración, para desdecir lo de que 'no hay profeta en su tierra'. Me presta en particular por la concepción de que sea deportivo-cultural. Tienen solera.

-¿Busca el arte o lo encuentra?

-En realidad no lo estás buscando, es una manera de relacionarte con el mundo. A base de indagar en el campo artístico encuentras, si no respuestas concluyentes, entender cosas que te pasan, por qué te sientes de una manera u otra. Ves que todo tiene una conexión.

-¿Quiere transmitir un mensaje?

-Además de que entiendan algo de mí, si puedo explicar algo de cómo veo las cosas, tanto mejor. Pero a veces es una tarea que dejas en el aire. Lo difícil es tocar la fibra. Si a alguien le estimulas algo, le provocas una reflexión, me conformo. No aspiro a arreglar el mundo.

-Los animales son una presencia casi constante en su trayectoria.

-Siempre tuve contacto con la naturaleza desde pequeño, cuando mi abuelo tenía ovejas. Luego empezaron a surgir de una forma particular, no es pintar porque sí. Intento contactar con el mundo animal y que tenga una presencia más intensa y comprometida. Pinto lo que tengo más cerca: perros, vacas, conejos, algún jabalí que aparece por ahí... La visión del animal no puede ser la misma que antes, sabemos más.

-¿Le gustaría participar en la restauración de la iglesia de Loriana?

-Soy bastante pesimista, hay poco capital disponible me parece. Eso sigue abierto, sigue lloviendo y pudriendo... El Obispado no sé si no quieren o no tienen. Me gustaría, es un elemento que tiene interés, aunque la torre no venga a cuento.

-¿Dejará los pinceles o lo dejarán?

-Para el que lo vive es como respirar. No soy un artista funcionario, soy bastante anárquico, puedo pasar dos semanas y me da la ventolera y solo salgo del taller para dormir, son oleadas.