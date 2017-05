Dos familias siguen fuera de sus pisos tres meses después del incendio de Pumarín

Han pasado casi tres meses del incendio que el 9 de febrero arrasó un bazar chino en el número 36 de la avenida de Pumarín. Afectó seriamente al inmueble colindante y dos familias no han podido regresar aún a sus domicilios. Son los propietarios del Primero C y el Primero D, los dos pisos que resultaron más castigados por la voracidad de las llamas. «Aún no han podido regresar a sus casas y no sabemos tampoco cuando podrán hacerlo», aseguró ayer Alberto Fernández, administrador de la comunidad de vecinos.

Estas dos viviendas están ubicadas en la parte trasera del edificio, justo encima del local donde se originó el incendio. Los forjados de estos dos pisos se vieron seriamente dañados tras el siniestro. A todo esto hay que sumar las tareas de retirada del amianto que aún no han finalizado.

Continúa la investigación

El pasado 31 de marzo, la Policía Científica reanudó la investigación en el bazar tras haberse paralizado por la presencia de fibras de amianto, procedentes de la techumbre del solar. Acababa de concluir la primera fase de los trabajos de desescombro que realizó una empresa especializada inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RARE) y, por lo tanto, homologada y autorizada para ello.

Ayer mismo los agentes de la Policía Nacional regresaron de nuevo a la 'zona cero' para continuar con sus labores de investigación. «Están acotando varias zonas nuevas», precisó el administrador de la finca. Lo hacen mientras la segunda fase del desescombro continúa paralizada.

No se reanudará hasta que la investigación policial avance y concluya dónde y porqué se originó el fuego. Todos los trabajos de retirada de este material tóxico se desarrollarán bajo la legislación pertinente y al amparo del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.