Rosón anuncia la cuarta licitación del mercado de La Corredoria para este mes

Dicen que no hay dos sin tres, pero la licitación de los puestos del mercado de La Corredoria ya suma el cuarto intento. El concejal de Economía, Rubén Rosón, anunció que este mes intentarán de nuevo la ocupación de la plaza de abastos, después de que la única frutería seleccionada en el último concurso, tras pasar todos los trámites administrativos, no consiguiera el aval bancario necesario -«no entiendo por qué no se le entregó», cuestionó ayer el edil de Somos-. Fechó para «antes del verano» el próximo intento de inauguración.

Mientras tanto, continúa el riesgo para el Ayuntamiento de tener que devolver los 2,8 millones de euros concedidos por la Unión Europea con cargo al plan Urban para la apertura de la instalación, ya que debía estar en funcionamiento antes del pasado 31 de marzo. Las obras, valoradas en total en unos 3,5 millones de euros, comenzaron en 2010 y tras varios retrasos, entre ellos la necesidad de ejecutar unas expropiaciones, terminaron en 2014. En su interior, catorce puestos, espacio para una mediana superficie y una cafetería. Un mercado anunciado para dar servicio a treinta mil vecinos de la zona pero que, siete años de ser impulsado por el equipo de gobierno del PP, aún no ha podido estrenarse.

Rosón defendió que hay seis interesados en ocupar los puestos. Fueron precisamente media docena los aspirantes en el último concurso, pero por distintas cuestiones técnicas se cayeron del proceso. «En un ayuntamiento es más fácil relacionarse con una multinacional que con una pequeña o mediana empresa», lamentó ayer el edil de Economía tras ser preguntado por este asunto durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento.

Los catorce puestos oscilan entre los 24 y los 37 metros cuadrados. Se reparten de la siguiente forma: tres para frutas y verduras, uno de congelados, tres de pescados y mariscos, dos carnicerías, una charcutería, una pastería-confitería, una panadería y dos de otros usos. La concesión es por quince años y el horario mínimo de apertura es será de 8.30 a 20.30 horas.