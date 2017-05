La subasta de la antigua residencia de oficiales de El Milán queda desierta

La antigua residencia de oficiales Comandante Vallespín, en El Milán, saldrá a la venta directa. El Ministerio de Defensa declaró ayer desierta la subasta del inutilizado inmueble, cuya cesión había solicitado el Ayuntamiento para darle usos vecinales.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), el órgano encargado de la gestión de actividades inmobiliarias y urbanísticas del ministerio, anunció la subasta a mediados de marzo y fechó para ayer la puja en Madrid. Sin embargo, los funcionarios solo han tenido que certificar que no se han recibido ofertas y ahora tienen que cubrir los trámites para sacar al mercado la venta del edificio en los próximos días. Fuentes del organismo explicaron que el periodo establecido para enajenarlo por esta vía dura un máximo de un año, según la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, y las condiciones de la venta no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente. Es decir, «por el mismo precio por el que la subasta quedó desierta, y nunca inferior al mismo, y no se podrá establecer la venta a plazos, si el pliego de la subasta no lo contempla». En este caso, el Invied estableció un precio de salida de 1,82 millones para la primera puja y 1,64 para la segunda.

El equipo de gobierno solicitó la cesión de la residencia al área dirigida ahora por María Dolores de Cospedal, al igual que de La Vega y un taller en Trubia para un centro de interpretación de la fábrica de armas. Pero los responsables nacionales rechazaron esta propuesta y manifestaron su intención de subastar este edificio situado en el número 14 de la antigua calle Teniente Alfonso Martínez, ahora llamada Amparo Pedregal, y muy cercano a los edificios universitarios. Ocupa 1.221 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas y con un característico torreón en su planta superior.