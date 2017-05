«No soy una buena poeta»

Care Santos (Mataró, 1970) lleva escritas once novelas, seis relatos, dos novelas para el público infantil y otros tantos libros de narrativa. Sin embargo, ha ganado el Premio Nadal con la obra 'Media vida' que ayer presentó en LibrOviedo.

Se puede decir que a la undécima fue la vencida: ganó el premio Nadal.

Sí,i aunque he de decir que nunca me había presentado. Estas cosas hay que hacerlas cuando pierdes la vergüenza y ahora me da lo mismo lo que puedan pensar de mí.

A lo largo de su carrera profesional ha escrito de todo, ¿qué género le gusta más?

Soy narradora y he ido catando otras cosas a lo largo de mi vida, aunque espero en el futuro escribir teatro y no desmerecerlo. También he decidido que no voy a publicar más poesía.

¿Por qué?

Este género fue una especie de pecado de juventud y es el que más leo. Soy consciente que no soy buena poeta y debo dejárselo a las personas que saben, aunque seguiré escribiendo en mi intimidad como forma de desahogo.

Su obra 'Media vida' tiene una arquitectura especial. Dos capítulos generales y luego cinco titulados con el nombre de sus protagonistas, ¿por qué?

Para mí la forma de una novela es muy importante y antes de escribir pienso la arquitectura del libro. Siempre medito bien qué tipo de historia voy a escribir, su organización y su estructura.

¿Cómo definiría a las cinco protagonistas de su novela?

Son mujeres diferentes y lo que les pasa son respuestas a lo que la vida les ha puesto por delante. Ellas han tenido una educación muy lastradora, la del franquismo, que retrotrajo a las mujeres al siglo XIX. Cada una de ellas se va encontrando con cosas de la vida.

Tras el Nadal, ¿en qué proyecto está ahora involucrada?

Estoy ya planeando algo y empezaré a escribir otra novela. Aprovecho los viajes para documentarme.

Ha estado el primer día en la feria de LibrOviedo, ¿qué le parece este feria del libro?

Las ferias del libro son una posibilidad de salir a la calle, buscar un libro y luego pasearse hasta encontrar un sitio donde leer.