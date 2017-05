«Como regidor no debo responder a palabras basura»

Las relaciones entre el equipo de gobierno y el Partido Popular están más tensas que nunca, incluso sus enfrentamientos han llegado hasta la descalificación. El martes, todos los ediles de la principal formación de la oposición abandonaron el Pleno municipal después de que el alcalde, Wenceslao López, negara un turno de réplica por «alusiones» a Agustín Iglesias Caunedo tras las críticas del edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón. Al día siguiente, el PP salió a la palestra para decir que no seguirá consintiendo que se «ataquen» sus derechos y denunciaría los hechos.

Pasada esta 'tormenta', el jueves, el gobierno local anunció la apertura de un expediente patrimonial al actual delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, al exalcalde Agustín Iglesias Caunedo y los exediles Alberto Mortera, Jaime Reinares y Agustín Cuervas-Mons.

Esta situación no gustó nada a los populares. Su portavoz adjunto, a través de una nota de prensa, calificó al alcalde de «siervo de Somos», «miserable» y «cobarde» y pidió su dimisión. Tras reacción, los populares dejaron el turno de réplica en manos del regidor, que ayer respondió en su visita a LibrOviedo, en la plaza de Trascorrales.

Estos calificativos, dijo, son «basura» y como «persona y alcalde no entro a calificarlos. Creo que a palabras basura, no debo de responder, ya que hay que tener un mínimo de dignidad», dijo el alcalde. Incidió en que las críticas vertidas por el PP son «impropias» y que él entra en una «controversia» cuando existen razones específicas y no en situaciones como esta última.

'Tramablue'

Wenceslao López también aprovechó la ocasión para hablar del 'Tramablue'. A preguntas de los periodistas comentó que el autobús reivindicativo que esta semana iba a visitar a Oviedo no le gusta, es más «espectáculo» que «política». «Cada partido elige su forma de hacer las cosas y creo que esta forma de actuar es improcedente y no corresponde». Igualmente manifestó que «no va a colaborar ni compartir» una idea con la que no está de acuerdo.

El 'Tramablue' suspendió el miércoles su visita a Oviedo. La razón dada desde Podemos Asturias era que existían problemas «técnicos y de agenda» para que circulase por Oviedo. Sin embargo, fuentes municipales especificaron que no tenía los permisos necesarios para aparcar delante del hotel Regente, situado en la calle Jovellanos, ni ante el teatro Campoamor y por eso no visitó Oviedo.

La intención de la formación morada era hacver «la ruta de la corrupción ovetense», y además de señalar a políticos como Gabino de Lorenzo, Agustín Iglesias Caunedo, Javier Fernández o Vicente Álvarez Areces, en el autocar aparecían empresarios como Jacobo Cosmen, Miguel Ángel Menéndez del Fueyo o Alberto Lago.