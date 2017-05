Detenida una pareja por hurto de perfumes

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, J. C. T. C., de 24 años y origen ecuatoriano, y a una mujer, J. M. R. C., de 34 y nacida en Panamá, por la sustracción de perfumes valorados en 2.500 euros. Formaban parte de un grupo criminal itinerante asentado en Cataluña. El pasado 3 de mayo, los agentes interceptaron a la pareja en Oviedo. Llevaban un bolso forrado de aluminio para evitar las alarmas y cuatro botes en su interior. En su vehículo se incautaron de 43 perfumes más y material para otros hurtos.