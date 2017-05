«Soy un dibujante de la vieja escuela y necesito sentir la textura del papel»

Ernesto García del Castillo, Neto, ilustra las tiras cómicas que se publican en la contraportada de EL COMERCIO. Desde hace poco más de un mes combina esta actividad con la presentación del libro 'El vino de Cangas', dedicado a explicar la cultura vinícola tan presente en Cangas del Narcea. Ayer, junto a Carolina Pelaz Soto, encargada de hacer los textos que acompañan a los dibujos, presentó y firmó la publicación en LibrOviedo, la feria que se celebra hasta el domingo día 11 en la plaza de Trascorrales.

Tiene recuerdos de su infancia en una bodega y ahora ilustra un libro con esta bebida como protagonista.

Estas memorias han estado presentes a la hora de hacer esta obra y cuando un proyecto te resulta cercano, te da un plus de ilusión. En mi familia hubo tradición vinícola y mis abuelos por parte de padre tuvieron viñas, aunque luego mi padre no las heredó. Sin embargo, como cangués participo en la vendimia y de alguna manera la cultura del vino es algo que me toca cercano.

¿Qué parte le gusta más de la elaboración del vino?

La vendimia, ya que es la culminación de todo el proceso y donde los agricultores ven cómo sus expectativas de trabajo de todo el año tienen su fruto.

A pesar de que el vino es una bebida para mayores de 18 años, el público al que va destinado este libro es infantil.

Eso se tiene presente en la publicación, ya que se aborda el tema advirtiendo sobre su consumo en menores y también se indica que se debe de ser responsable a la hora de beber. Hay que tener en cuenta que el vino tiene su parte beneficiosa para la salud, pero estos caldos son algo más que un alimento.

Choca un poco que la publicación esté formada por 34 páginas y casi el doble de ilustraciones ...

Esta es una obra muy visual y el formato está pensado para que sea muy didáctico. Las imágenes de esta obra tienen mucho contenido y tanto la parte informativa como la de la ilustración está muy equilibrada.

¿Todos los dibujos están hechos con acuarela líquida?

Sí, soy un dibujante de la vieja escuela en el sentido de que mi estilo se forjó en el dibujo a mano y al menos en este aspecto no lo cambio. Yo necesito sentir la textura del papel y del rotulador, aunque también creo que las nuevas tecnologías son unas herramientas maravillosas. Sin ir más lejos, he incorporado el ordenador en el coloreado, aunque es un 10 por ciento de mi trabajo.

Este libro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ¿necesita la literatura soporte de las instituciones?

No necesariamente. A priori, un una obra como esta tiene que interesar por sí misma, aunque este es un tema que debe abordar el editor. Es verdad que un libro es una herramienta de difusión y en este caso se concilia con una necesidad que tiene el Ayuntamiento y después, el interés por parte de la editorial

Participar en LibrOviedo es un escaparate importante para una obra que se acaba de presentar.

La verdad es que el libro está teniendo una acogida y difusión bastante buena y la primera vez se presentó fue en el Parador de Corias (Cangas del Narcea), que es un marco inmejorable. Por su parte, LibrOviedo es un escaparate genial para el libro, ya que hace poco aún estaba imprimiéndose.

Una de las actividades que organiza la Asociación de Libreros de Oviedo en esta feria es un homenaje a la exitosa serie de televisión 'Juego de Tronos', ¿marida bien esta saga con el vino de Cangas?

Soy un amante de estos caldos como cangués y un fan de 'Juego de Tronos' y hay una cosa que me llama la atención: en muchas escenas de diálogo de esta obra, los personajes están bebiendo. Sin ir más lejos, los Lannister no tienen un diálogo sin tener una copa de vino al lado y está justificado que aparezca el vino de Cangas en 'Juego de Tronos' .