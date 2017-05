«Doy las bases científicas para saber qué te hace fracasar para bajar de peso»

Luis González Genicio es licenciado en Biología Fundamental y Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Químicas y especialista en Naturopatía, Dietética, Nutrición y elaboración de dietas. A lo largo de su vida ha probado decenas de métodos para bajar de peso y ahora se ha animado a escribir 'Sistema Genicio reset. Comer sin dudas, adelgazar para siempre'. Lo presentó ayer por la tarde en LibrOviedo y aporta un punto de vista científico para peder los kilos que sobran.

¿Qué cuenta en este libro?

Está dividido en varias partes. En una de ellas cuento qué me ha llevado a bajar de peso. Siempre he sido un hombre con sobrepeso y mis conocidos me animaron a contar esta historia.

¿Sus vivencias son el hilo conductor?

Es la parte introductora y en el resto no se cuenta cómo es posible adelgazar fácilmente, sino que la persona pueda controlar su alimentación.

Entonces lo que propone son ayunos...

Dietas hay 50.000 y no son correctas. Pretendo dar las bases científicas y que te indiquen qué te hace fracasar en la bajada de peso. La gente quiere adelgazar y no es culpa suya.

¿Cuántos kilogramos perdió usted?

Setenta y cinco. A lo largo de mi vida he bajado peso y después lo he recuperado, ya que he probado mil cosas y nunca nada me ha resultado efectivo. Hasta hace unos años tenía un problema constante con la báscula, hubo momentos en los que sentí desesperanza y me han quedado secuelas. Yo lo que quiero contar es una protesta.

¿Y qué es lo que propone?

Un sistema de alimentación donde explicamos qué comida tienes que evitar, qué alimentos engordan, qué ejercicio es más adecuado, cuáles son los focos del problema y que existen otras herramientas para bajar de peso.

¿Cómo cuales?

Aspectos psicológicos y productos naturales, aunque yo nunca los he usado.

¿Qué alimentos se deben evitar?

Los que son ricos en carbohidratos porque no solo engordan, sino que evitan que utilices la energía. La grasa engorda y nos cambia el metabolismo.

Diga ejemplos...

La pasta, la patata, las legumbres, el arroz,...

¿Usted los ha eliminado de su dieta?

No los he quitado, pero cuando quiero bajar de peso no los tomo o reduzco su cantidad. La gente no es culpable de estar gorda y tenemos que saber cómo controlar los focos del problema y saber que se está haciendo mal.

¿Cómo ha influido estudiar tres carreras a la hora de redactar este libro?

Esta formación me ha permitido saber qué es lo que afecta al cuerpo humano, aunque también hice una gran investigación. La gente no tiene posibilidades de buscar la información que yo tengo, y aquí les digo las claves.

Usted no tiene una consulta donde dar consejos, pero ¿le paran por la calle para preguntarle qué deben hacer?

No tengo una consulta de nutrición, pero los ciudadanos me preguntan cómo adelgazar y yo les doy consejos al igual que hace un amigo que es mecánico.