El fiscal mantiene la pena de 11 años de cárcel para el acusado de abusar de una menor en Oviedo

La Fiscalía mantiene la pena de once años de prisión contra el acusado de agredir sexualmente a una menor en dos ocasiones en la parte trasera de un coche en el aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias. Los hechos que se enjuician datan de diciembre de 2015 cuando la víctima tenía 15 años. El juicio ha reanudado este lunes, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras haberse suspendido hace quince días al no poder declarar el médico forense que examinó a la menor tras la agresión, al encontrarse de baja. El facultativo se presentó en sede judicial y corroboró el informe de la exploración médica que le realizó así como todo lo recogido en las entrevistas que mantuvieron. «El forense ratificó que el discurso de la menor es coherente porque las dos veces que se entrevistó con ella mantuvo la misma versión de los hechos y esto le da plena credibilidad», aseguró Carlota González del Río, abogada de la víctima.

En las conclusiones finales de la vista oral, el Ministerio Fiscal, además de mantener la petición de once años de prisión para el acusado, elevó la petición de la orden de alejamiento de su víctima de cinco a ocho años. En todo ese tiempo, el presunto violador no podrá acercarse a la joven, que hoy tiene 16 años, a menos de 300 metros y tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio. El juicio, celebrado a puerta cerrada, ha quedado visto para sentencia.

Los hechos

El día que la Fiscalía fecha la primera agresión, el 3 de diciembre de 2015, la niña no dijo nada a su madre por miedo a que la regañase, según recoge el Ministerio Público. Ese día, dada la amistad entre las familias de la víctima y el acusado, que se habían conocido en un templo evangélico, la menor llamó sobre las dos de la tarde a la esposa del procesado. Le comentó que se encontraba en la estación de autobuses de Oviedo, donde había quedado con su madre tras una excursión del colegio, pero como no podía recogerla le pidió que la fuera a buscar. Sin embargo, quien apareció al volante del vehículo fue el agresor. Este, en vez de dirigirse al domicilio de la pequeña, condujo hasta el estacionamiento del HUCA. Allí, según la acusación pública, pidió a esta que se trasladara a la parte trasera del turismo para «hablar tranquilamente». La menor obedeció pensando que el hombre le quería contar algo, según relata el Ministerio Fiscal, pero fue entonces cuando abusó de ella. La joven consiguió apartarlo empujándole y le pidió que la llevara a casa. A pesar de ello, la niña no se atrevió a contar lo que le había ocurrido.

La segunda agresión tuvo lugar unos días más tarde, cuando el procesado se acercó de nuevo con su coche hasta el colegio de la joven. Cuando salió de clase, se ofreció a llevarla a casa. Y por segunda vez, a pesar de la insistencia de la joven de que no quería ir, regresó al aparcamiento el centro hospitalario de La Cadellada. «Allí la hizo pasar a la parte trasera y volvió a abusar sexualmente de ella», sostiene la Fiscalía «pese a que la adolescente se oponía a mantener relaciones sexuales y le decía que parara, que le hacía daño». La madre de la víctima conoció lo sucedido tres días después, cuando su hija decidió contárselo, y presentó la denuncia.

A tratamiento psicológico

La menor lleva a tratamiento psicológico desde que se produjeron las presuntas agresiones sexuales, como así explicó su madre en la primera sesión del juicio, celebrado el pasado 25 de abril. Ese día, tanto la víctima como la progenitora abandonaron la sala muy afectadas: «Nunca pensamos que alguien que va a la iglesia pudiese hacer algo así. Hasta rezábamos por él porque nos comentó que tenía problemas con su mujer», aseguró ese día la progenitora a este periódico. Ni la víctima ni su madre tuvieron que acudir este lunes a la Audiencia Provincial en un juicio que ha quedado visto para sentencia.