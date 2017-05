Rosalía Gómez trabaja los sábados y los domingos y dice que los horarios del Transporte Urbano de Asturias los días no laborales son «infernales». «Es una vergüenza que en las paradas del centro de la ciudad los fines de semana tengamos que esperar más de un cuarto de hora para coger los autocares de la línea C o H. Creo que la Concejalía de Infraestructuras debería de dar un vuelco a este sistema para no desesperar a los clientes en las paradas del autobús».