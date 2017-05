Sin micro, televisión ni garaje en Pumarín

A punto de cumplirse tres meses del incendio del bazar ubicado en el número 36 de la avenida de Pumarín, los residentes del edificio colindante conviven aún con un «olor insoportable a quemado». Más explícitamente, «está toda la mierda ahí», describe una de las inquilinas, que prefiere mantenerse en el anonimato. La porquería a la que se refiere son los restos calcinados del local que sucumbió al fuego el pasado 9 de febrero. Entre esos restos, se acumulan fibras de amianto procedentes de la techumbre del bazar. La presencia de este material obligó a la contratación de una empresa especializada inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RARE) para retirar esta sustancia.

Su trabajo se centró en trasladar los restos de amianto para abrir un pasillo que facilitara el acceso a la Policía Científica, encargada de investigar las causas del incendio. Se suspendió, precisamente, hasta que no se liberase esa zona de los restos tóxicos. Los trabajos policiales se reanudaron el pasado 31 de marzo y aún continúan. «Ellos van con mascarillas y monos protectores. Los obreros también, pero a nosotros que estamos aquí todos los días nadie nos protege», reprocha esta vecina. «Cuando remueven esa porquería se nos cuela para arriba y nos entra por las ventanas», lamenta.

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales aclaró, en su día, que no había riesgo alguno para los vecinos. La contaminación por amianto solo se produce por un contacto directo y continuado con el material. Este no es el caso.

Sin micro ni tele por cable

Las consecuencias del incendio del bazar de Pumarín aún se dejan ver en el inmueble colindante. A los restos del siniestro bien visibles desde la zona trasera se suma que los interfonos del portal del edificio no funcionan: «No paro de subir y bajar escaleras cada vez que alguien viene a casa. Aún no nos han arreglado el micro del portal», dice la mujer. De hecho, un cartel rudimentario y escrito a mano indica que el interfono no funciona. No es lo único. Los vecinos tampoco pueden disfrutar de la televisión por cable. «Vemos la tele a través de la antena colectiva porque la de pago sigue sin funcionar», explica esta afectada. «Me tuve que conectar con mi vecino a través de la ventana del baño con una caña de pescar y unos palos», añade. El garaje del edificio tampoco está operativo. Aún sigue precintado y los vecinos tampoco pueden aparcar sus vehículos allí.

A todo esto se suma que dos familias, las de los primeros C y D, aún no han podido regresar a sus casas desde el pasado febrero. Los forjados de estos dos pisos resultaron gravemente dañados por la voracidad de las llamas. «Esto es como la obra de El Escorial. Nadie nos dice nada, solo nos remiten a la investigación policial».

De sus conclusiones dependerán que avance la segunda fase del desescombro del solar, la zona cero donde se acumula la mayor cantidad de amianto. «Nos dijeron que si queríamos que la cosa avanzase, la comunidad de vecinos debíamos desembolsar 300.000 euros a modo de derrama para desescombrar lo que queda». Opción descartada por las veinte familias del edificio ante la inversión que supone.