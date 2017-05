La sede de EdP, en el catálogo del Docomono Ibérico

La sede de EdP Energía, proyectada por el arquitecto Joaquín Vaquero Palacios en la plaza del Fresno (antigua plaza de La Gesta) recibirá mañana la placa que la acredita como parte del catálogo del Docomomo Ibérico. Con esta distinción la obra pasa a formar parte del registro de los equipamientos modernos de este organismo.

Docomomo es la sigla de 'Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement', una organización internacional creada en 1990 con el objetivo de estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno con el fin de lograr su reconocimiento como parte de nuestra cultura del siglo XX, su protección patrimonial y conservación.

El edificio que alberga la sede de EdP Energía, proyectado por Vaquero, se finalizó en el año 1968. Se planteó como un rascacielos para sede de empresas. Sin embargo, las ordenanzas municipales pusieron límites a la altura de la cornisa. El ingenio de Vaquero Palacios solucionó el problema aprovechando la permisividad para elevar pisos retirados de la alineación. Retranqueó el edificio en altura y planta, alejando de la acera el volumen de mayor superficie y verticalidad. «Como en todas sus obras, Vaquero busca la integración de las artes plásticas, con aportaciones murales», recoge la Fundación Docomomo en su web.

Este organismo también alaba la utilización de los materiales constructivos de la sede de EdP proyectada por Vaquero. «La estructura es de hormigón armado, modulada con muro cortina de vidrio transparente en vanos y opaco negro en paños, entre perfiles de acero fijados a la estructura, aprovechados como recurso compositivo, pero también para ocultar las bajantes de pluviales», describe.

Para lograr este archivo arquitectónico documental, es necesario detectar qué edificios constituyen este patrimonio, conocer las circunstancias que les dieron origen, documentar los proyectos que las generaron y evaluar sus condiciones actuales. Este trabajo constituye el Registro Docomomo Ibérico. Hoy en día lo conforman unas 1.200 obras a las que se suma el edificio de Vaquero Palacios.