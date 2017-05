Trubia aguarda por el pediatra

Trubia vive una situación insólita: un aumento demográfico. Esta crecimiento ha llevado a la asociación vecinal a pedir un pediatra todos los días de la semana, ya que hasta ahora solo pasa consulta dos.

«En el padrón hay registrados 377 niños menores de catorce años», cifró el presidente de esta federación, Toño Huerta, después de reunirse con el director de Atención Sanitaria y Salud Pública, José Antonio Vecino. Sin embargo, la Consejería de Sanidad maneja otros datos: solo 279 niños y adolescentes están inscritos en el centro de salud de Trubia.

Por esta razón, el Principado estudiará en los próximos seis meses si incrementa o no las horas de este servicio. «Quieren ver la evolución de las cartillas sanitarias durante los próximos días y después estudiar si aumentan las horas de consulta de este especialista o lo ponen durante todos los días a la semana», detalló Huerta. Si finalmente toman esta medida, surge un nuevo problema: la falta de pediatras. «Somos realistas, pero nuestra intención también es que al centro acudan los niños de todo el valle, ya que están siendo atendidos por el médico de cabecera».

Huerta especificó que otra de sus plegarias es que haya un médico de guardia los fines de semana y los festivos en este consultorio. Esta situación, dice, parece a priori mucho más complicada, aunque «imposible no es nada».

Problemas de seguridad

Esta reivindicación no es la única que tienen los trubiecos. Quieren, también, mejorar la seguridad por la carretera contigua a la fábrica de armas, donde hace un mes las primas M. D. Q. y C. F. Q., de 12 y 14 años respectivamente y alumnas del IES Río Trubia, se bajaron del autobús L2 en la parada la Iglesia, donde no existe acera ni paso de peatones cercano, bordearon al autocar por la parte trasera y cruzaron por el medio de la carretera.

Fue entonces cuando un autobús escolar que cubre la línea entre Teverga y Quirós, las atropelló de forma accidental. El suceso conmocionó a los vecinos de la zona, que llevan años reclamando medidas de seguridad en este punto negro, por donde pasan a diario numerosos estudiantes del centro escolar situado a 350 metros y todos los camiones que van a la factoría y a la empresa Química del Nalón.

Ahora, el Principado está elaborando un estudio para instalar en la zona semáforos, pasos de cebra o reductores de velocidad en la zona y así incrementar la seguridad.