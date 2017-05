«El amor puede salvarnos del abismo», dice la autora de 'Palmeras en la Nieve'

A Luz Gabás su pasión por la escritura le llegó en eso que llaman la crisis de los cuarenta. «Hay quien le da por divorciarse y a mí me dio por escribir». La autora de 'Palmeras en la nieve' inauguró ayer la primera tanda de 'Las tertulias del Campoamor', dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario del coliseo y que llevarán al Salón de Té a trece autores literarios de mayo a junio. «Estoy encantada y me siento muy halagada. No olvidaré estar aquí y espero que la gente disfrute para que vengan al resto de tertulias», dijo la escritora minutos antes de lanzarse al ruedo de la tertulia literaria. «Es algo muy romántico, muy del siglo XIX», calificó Luz Gabás a este tipo de encuentros entre los autores y los lectores.

La autora de 'Palmeras en la nieve' llegó tarde al mundo de la literatura pero cuando llegó, lo hizo a lo grande. Confesó al público, mayoritariamente femenino, que su novela fue carne de película desde el primer momento: «Es difícil de soñar el éxito alcanzado», aseguró. «No tuve miedo a su versión cinematográfica porque es otro género y otro público, tiene otra sensibilidad», apreció la autora sobre la versión cinematográfica de su primera obra, basada en una historia real: la figura de su padre como colono en la Guinea Española.

Luz Gabás también aprovechó el encuentro para presentar su último trabajo , 'Como fuego en el hielo, «un homenaje al romanticismo y al romántico». Un guiño a las pasiones del XIX porque para esta escritora, nacida en Monzón, Huesca, «el amor puede salvarnos del abismo». Lo dice una autora que en sus obras mantiene el control absoluto de sus personajes. «La novela tiene que terminar como la piensas. Yo sé quien muere y quien no desde el principio», detalla con una sonrisa, la misma que brinda cuando promete que regresará a Oviedo, una ciudad que «tengo apuntada en la lista de volver».