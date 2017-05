Ricardo Fernández aborda «confiado» la Junta Local de Seguridad

La Junta Local de Seguridad abordará hoy las incidencias detectadas por el informe policial que el pasado viernes trasladó el delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, al Ayuntamiento. Un escrito en el que se recogían varios fallos en materias de seguridad en el estadio de fútbol Carlos Tartiere. La misiva tuvo efecto inmediato en el seno del equipo de gobierno que convocó, de manera urgente, esta junta de seguridad que se celebra hoy a partir de las nueve y media de la mañana.

El alcalde, Wenceslao López, trasladó el escrito policial a las concejalías implicadas, esto es: Seguridad, Infraestructuras y Festejos. Con todo ello, el edil de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, solicitó a los responsables de la Policía Local y Bomberos que facilitasen toda la información al respecto de los fallos recogidos por la Policía Nacional para «verificar» datos y contrastarlos hoy mismo en esa reunión a la que asistirá el propio Gabino de Lorenzo.

Fernández aseguró que una vez que se «valoren» los datos se harán públicos los resultados, aseguró ayer el edil en la presentación del Congreso Internacional de Prevención y Emergencias. Los informes realizados por los funcionarios municipales ya están en poder y conocimiento del concejal de Seguridad que declinó adelantar nada hasta que no se celebre hoy la junta. «Tengo total confianza en los profesionales del área de Seguridad Ciudadana, la he tenido y la tengo y de momento no tengo nada que me apunte en otra dirección», aseguró Fernández.

El delegado de Gobierno, Gabino de Lorenzo, emitió el viernes pasado una carta al alcalde, Wenceslao López, acompañada por un informe realizado por la Policía Nacional. El escrito recogía varias denuncias sobre una serie de deficiencias que iban desde desperfectos en las propias instalaciones, con barandillas, suelos y planchas de hierro corroídas, hasta la falta de información de los espectáculos con permiso en los exteriores del estadio durante los días de partido, pasando por el deficiente funcionamiento de hidrantes en el Carlos Tartiere. Tanto el alcalde como el concejal del área de Seguridad aseguraron que nunca recibieron ningún tipo de comunicación de estas incidencias.