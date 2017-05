El alcalde critica el informe sobre la seguridad del Tartiere por sus «errores indefendibles»

Un informe atemporal con «errores indefendibles». Eso es lo que, según el alcalde Wenceslao López, le envió la pasada semana el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo: un texto poniendo en tela de juicio la seguridad del estadio Carlos Tartiere y su entorno. Fue nada más que «una tormenta de primavera», dijo ayer el regidor tras la reunión de la junta local de seguridad a la que De Lorenzo no asistió y en la que el Ayuntamiento rebatió con datos, uno a uno, los puntos de ese alarmante informe de la Policía Nacional.

«Hay cosas que no se pueden defender. Cuando hay un error no hay defensa. Ante los datos y demostraciones no caben opiniones», declaró López a la salida de esa reunión en la que estuvieron presentes representantes de las fuerzas de seguridad, de la Delegación de Gobierno y del Real Oviedo. No dejó claro López si esos supuestos fallos del informe fueron reconocidos por sus redactores, por la Policía Nacional. Aunque para él la conclusión era clara: «Los redactores del informe han reconocido que era atemporal, que es un informe resultado de la acumulación de hechos a lo largo del tiempo. Hemos manifestado nuestra discrepancia porque lleva fecha y debería ser un informe referido a ese momento. El estadio tiene quince años, una historia muy larga y lo que interesa a la ciudadanía es qué pasa hoy, no qué pasaba hace cinco años».

El Ayuntamiento defendió que muchos de los puntos de ese texto ya no son válidos porque «los informes municipales lo contradicen de forma radical». Por ejemplo, el alcalde se refirió a la supuesta falta de mantenimiento del estadio reprochada por el delegado del Gobierno y exalcalde ovetense. La ciudad, recordó López, ha invertido en el último año y medio «más de 600.000 euros en el mantenimiento y reparaciones más importantes del campo de fútbol. Es algo público y notorio». Además, existe un informe valorando «aspectos estructurales tanto de hormigón como metálicos donde se dice qué partes del estadio conviene reparar». Existe, insistió, un plan para realizar reparaciones durante los próximos cinco años en un campo que «otros habían dejado envejecer».

Algo parecido pasa con los hidrantes del Tartiere. Tanto un informe del Servicio de Extinción de Incendios de Salvamento de la ciudad como el de una empresa externa, fechado el 1 de abril, «corroboran que de los cinco hidrantes, cuatro funcionan perfectamente y un quinto parcialmente. Tanto los hidrantes como los extintores y sistemas de detección del campo están en perfectas condiciones», insistió el alcalde sobre uno de los puntos más sensibles de ese informe tras la polémica levantada por el la falta de agua en el incendio de Uría donde falleció un bombero hace un año.

Ese mantenimiento, o más bien su falta, tanto del campo como de los hidrantes escuece más si cabe al alcalde cuando es fruto del paso del tiempo, de unos años en los que el ahora delegado del Gobierno ocupaba su puesto al frente del Consistorio. «Los redactores han dicho que es un informe atemporal, basado en otros informes que les han ido llegando a lo largo del tiempo. Después de quince años han hecho ese informe ahora, casualmente», recriminó López. Dejó claro que el azar no tenía nada que ver en este caso.

El informe se hizo público al mismo tiempo que llegó al Consistorio, tan solo unas horas después de que el equipo de gobierno anunciara la apertura de un expediente patrimonial contra el propio De Lorenzo y cuatro de sus concejales durante la época en la que se inició la expropiación del palacete de Villa Magdalena.

El festival musical

Lejos de quedarse en ese informe, Gabino de Lorenzo remitió una segunda parte en la víspera de la junta local de seguridad a la que finalmente no asistió. Informaba del despliegue policial que el pasado fin de semana se vieron obligados a realizar al coincidir un partido de fútbol con un festival de música rock en el entorno del Tartiere. «Es curioso que la queja llegue después de años haciendo las fiestas de la ciudad delante del Carlos Tartiere, donde coincidían partidos y eventos musicales», reprochó López. Quiso resaltar que en este caso el festival de música estaba en el parque del Oeste, en un lugar que «dejaba libre el aparcamiento ante posibles emergencias. Ahora, casualmente, se levanta esta polvareda. Cada uno que saque sus conclusiones», zanjo.

Aunque hubo un último punto que le causó resquemor al alcalde y que quiso aclarar: el de los locales ocupados en los bajos del estadio y la sectorización del campo. «Esos locales han sido cedidos en su mayoría por Gesuosa, que no solo está muerta sino que ya ni siquiera le quedan los huesos. Quien creó Gesuosa es ahora delegado del Gobierno, es la persona que ahora pide que controlemos a quién se han cedido los locales», criticó. Algo que, además, ya se ha hecho. «Saben quién tiene las llaves de cada local y han firmado la recepción». Respecto a la sectorización insistió en que «hasta el Ayuntamiento ha hecho lo que está reglado ni más ni menos».