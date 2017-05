El PP compara el tejado de La Cadellada con «un jardín botánico»

El tiempo pasa y las consejerías de Sanidad, la de Cultura y el Ayuntamiento no se ponen de acuerdo para dar una solución a la capilla de La Cadellada, situada al lado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), mientras el estado de deterioro aumenta a pasos agigantados. Tal es la situación que allí se vive que el diputado autonómico del Partido Popular Pedro de Rueda explicó ayer en el pleno de la Junta General que el tejado se ha convertido en «el jardín botánico de Gijón», algunas vidrieras «están rotas, otras se encuentren tapadas» y esta situación hace que el agua estropee todo lo que encuentra a su alrededor. «El miércoles fui hasta allí y por casualidad me tocó ver la tormenta y sentí caer las gotas caían dentro de la iglesia».

Asimismo, criticó que hace tres meses solicitó el permiso para entrar dentro para ver su estado y aún no ha recibido la autorización oportuna. «Presenté la documentación el 22 de febrero y las razones por las que creo que aún no me han dado esta solicitud son por un tema de incompetencia, por estado en el que se encuentra o por negar a un representante de los ciudadanos lo que ocurre allí dentro».