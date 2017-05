El jefe de la Policía Local sostiene que «firmaba sin ver» las 'tarjetas blue'

No debió ser agradable. El pasado 19 de abril, el comisario principal y tres funcionarios más de la Policía Local comparecieron ante la comisión de Atención a las Personas para aclarar la concesión de las 'tarjetas blue', las autorizaciones expedidas con privilegios para aparcar o circular en zonas restringidas o, incluso, eximir del pago de la zona azul. A la salida, el equipo de gobierno anunció la apertura de un expediente informativo, ahora en manos del jefe de Urbanismo, Ricardo Caballero. Hubo pocas declaraciones y menos certezas. El acta de aquellas casi cuatro horas, que ha tardado tres semanas en ver la luz, refleja la tensión. En especial entre el concejal socialista Diego Valiño y el comisario principal. Cuando el primero le pregunta y repregunta por las 38 tarjetas que han aparecido en las que se autorizaba expresamente a aparcar en zona azul sin pagar, el jefe de la Policía Local se limita a decir que «no ve los expedientes cuando firma las tarjetas», aunque acaba por reconocer su firma en las mismas.

El comisario se defiende apoyándose en el informe de la directora general de Asesoría Jurídica, que señala que «parece correcto» mantener aquellas tarjetas aún irregulares hasta su caducidad, porque su concesión generó derechos al beneficiario y su retirada implicaría una revisión de actos propios. Insiste en que desde su llegada a la jefatura se ha operado así y que las tarjetas que se han detectado «provienen de fechas anteriores».

Pero es entonces el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, el que le expone que renovó, en junio de 2013, una de ellas, del concejal del PP, Jaime Reinares, entre protestas de Gerardo Antuña (PP), porque ya es «causalidad» que haya salido la de su excompañero. El comisario matiza su respuesta, ya no es que no se renovasen las irregulares, sino que cuando «deja de ser concejal, la tarjeta ya no se renueva en 2015».

Prosigue la sesión y de nuevo ataca Valiño, para recordarle que Reinares dejó la Corporación -tras ser condenado por revelación de secretos- antes de las elecciones. El jefe policial replica que «no las devuelven» y que no se les requirió para ello, pero que si las utilizan y se detecta, se les retira y se les denuncia. Valiño vuelve a destacar que se trata de una tarjeta «muy distinta» a las que tienen el resto de concejales y que autoriza a aparcar en zona azul. El comisario replica ahora que «lo ve», pero que no sabe cuándo se pidió ni las circunstancias.

En la comisión se habla mucho de la tarjeta de 'autorizado' del líder del PP, Agustín Iglesias Caunedo, (hay otras diez similares). El comisario insiste en que quiere decir «autorizado para circular», «autorizado para la petición que tiene», aunque acaba por admitir que no figura esa «leyenda» y no explica el resto de casos. Pero el comisario también se defiende y saca a relucir que los actuales concejales no están pagando la tasa por expedición de documentos por sus permisos para aparcar en los reservados de Gastañaga y Padre Suárez.

Valiño insiste: está «decepcionado», porque seguimos sin tener claro «lo que es una tarjeta que ponga 'autorizado'».