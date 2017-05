«Asturias es perfecta para uno de mis escenarios de novela»

«No hay nada peor que un escritor imitándose a sí mismo», asegura toda una referencia de la novela negra española. Dolores Redondo consiguió con la trilogía del Baztán iluminar el género oscuro por excelencia. Fue el trampolín que la lanzó a las mieles del Premio Planeta con 'Todo esto te daré'. Hoy, a las ocho de la tarde, llega a Libroviedo con nuevos proyectos bajo el brazo.

La novela negra en España resplandece con usted.

Tengo que entonar un 'soy culpable' muy agradable porque es cierto que en todo el mundo editorial se reconoce que la trilogía del Baztán ha venido a acercar la novela negra a un sector de lectores que no se atrevían a leer este género. Tuvo que ser la corriente nórdica la que animase a los españoles a leer novela negra. Mi tipo de novela, por ser mestiza, ha venido a enriquecer el género y a encontrar la vía para que esos lectores que pensaban que era algo rudo y salvaje descubran diferentes aspectos del crimen, de la vida.

Vaya responsabilidad le ha caído encima.

Una responsabilidad que no es consciente porque cuando uno escribe lo hace con cariño y con intención de que llegue al lector pero también de satisfacerse a uno mismo, buscas responder a la novela que tú quieres leer y estás escribiendo.

¿La trilogía del Baztán ha sido su trampolín para conquistar el premio Planeta con 'Todo esto te daré?

Sin ninguna duda el fenómeno del Baztán ha sido fundamental, pero todo esto lo ha hecho el lector con sus recomendaciones. Yo llego a 'Todo esto te daré' porque antes escribo tres libros que se publican en dos años y se produce un fenómeno extraordinario.

Y sin embargo son dos conceptos de novela muy diferentes.

Creo que no hay nada peor que un escritor imitándose a sí mismo aunque estoy muy agradecida con lo que ha pasado con Amaia Salazar.

¿Tanto como para continuar la saga que protagoniza la inspectora de la Policía Foral de Navarra?

Volveré con ella porque soy la primera que ardo en deseos de continuar con la saga. Continuará pero para contar otras historias desde la visión de Amaia.

Sus novelas beben de auténticos dramas familiares y todos ocurren en la infancia de sus protagonistas. ¿Por qué?

Hay conceptos que no deberían violarse nunca porque quien nos debe proteger no debería ser el mismo que nos haga daño, pero ahí afuera hay una jungla. Me horroriza ver el trauma de las víctimas de abusos sexuales en la infancia. Es una atrocidad y más cuando la víctima no tiene voz, es tan solo un niño. Soy madre, soy hija y me resulta imposible entenderlo por más que estudio perfiles de este tipo de monstruos. Seguiré escribiendo de ello porque es el tema que más desazón y terror me causa.

¿Ha llegado a llorar escribiendo?

Sí, porque hablo desde la honestidad pero la ventaja del escritor es que puede vengarse del malo.

Lástima que en la vida real no.

En la vida real no siempre se obtiene justicia, pero en la novela negra por lo menos nos reservamos ese extra.

El premio Planeta cuenta la historia de un viudo que pierde a su marido.

No es una historia de homosexualidad sino del dolor de una pérdida, en la novela solo hay un hombre viudo. Sin embargo, hubo países que directamente mi editor me dijo que no podía publicar, como Turquía o Rusia. Es terrible. Durante la gira sudamericana, el tema absoluto de las entrevistas era cómo has puestos dos hombres.

Primero Navarra, luego Galicia. ¿Ve a Asturias como protagonista de una futura novela?

Esta pregunta me la hacen en todas partes (risas). Asturias es absolutamente perfecta para uno de mis escenarios.

¿Servirá LibrOviedo para anunciar que vuelve a escribir?

Este verano estaré ya trabajando a tope con la nueva novela.