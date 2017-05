Una madre reclama a las Dominicas el pago del implante coclear de su hijo

El hijo de Inés Pérez tiene diez años, un trastorno del espectro autista, síndrome de Tourette, sordera bilateral congénita profunda con un 65 por ciento de minusvalía que le obliga a llevar un implante coclear y desde hace dos meses no puede acudir a su centro escolar, las Dominicas. No puede porque el 16 de marzo el pequeño tiró por el retrete del colegio el implante que le permitía escuchar. Ahí comenzó la odisea.

Inés Pérez reclama al centro escolar que se haga cargo del coste del nuevo implante que necesita el pequeño para poder oír. «El niño ya había lanzado en varias ocasiones el implante al suelo. Por ello pedí a su tutora que se lo quitara cuando saliese al recreo o en el comedor porque yo no iba a pagar más implantes», explica. Según la progenitora el colegio hizo caso omiso a su petición. Todo se complicó. El 16 de marzo el pequeño se encontraba haciendo un examen de inglés en clase cuando, según cuenta su madre, pidió permiso para ir al aseo. «La profesora le dijo que no podía ir solo al baño pero mi hijo insistía». La solución, según relata la progenitora del pequeño, fue que otro niño lo acompañase. «Lo normal es que fuese su auxiliar educativa pero estaba atendiendo a otro niño, me dijeron».

El resultado fue un incidente entre los dos menores que acabó motivando que el hijo de Inés tirase por el retrete el implante coclear. Su madre exigió responsabilidades al centro. «Les pedí que diesen parte a su seguro por responsabilidad civil ya que el pequeño estaba bajo su tutela cuando tiró el implante», cuenta. El centro, según su versión, argumentó que las cláusulas de su seguro no cubría este tipo de incidentes. «Interpuse unas diligencias preliminares al colegio para que nos dejen ver esas cláusulas. Aún no tenemos noticias». Entretanto, ha solicitado a la Consejería de Educación el cambio inminente de centro para su hijo. «La falta de sensibilidad y humanidad del colegio hacia mi hijo es terrible».

El niño lleva dos meses sin acudir a clase porque no puede oír. Está a la espera de un nuevo dispositivo, cuyo coste asciende a casi 7.800 euros que finalmente costeará el seguro de Inés Pérez. «El desamparo que tuvieron hacia el niño fue tremendo y les pienso reclamar el importe». EL COMERCIO se puso en contacto con la dirección de las Dominicas pero declinaron hacer declaraciones sobre el tema.