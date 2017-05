Vicent: «Un escritor rara vez abandona la infancia»

«No creo que un escritor sea nada del otro mundo. Escribir es un oficio como otro cualquiera, lo tengo desacralizado». Así, quitándose importancia y en tono desenfadado, Manuel Vicent se ganó a las más de cien personas que ayer llenaron el Salón de Té para participar en una tertulia con el literato.

En la conversación, Vicent estuvo acompañado por el profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Oviedo y también escritor Javier García Rodríguez, quien definió el conjunto de la obra del castellonense como «la novela de los últimos mohicanos» y lo espoleó hacia temas como el cine o la prensa.

García Rodríguez presentó al autor como «un clásico vivo, aunque los policías de la literatura digan que eso no existe». También apuntó que en la Universidad de Oviedo se han escrito tesis sobre Vicent. «Ya no me acuerdo, eso es un peligro», comentó, entre risas, el aludido.

Vicent se recreó especialmente en el proceso creativo ideal. Hasta dio una fórmula: «Memoria más imaginación, se fermentan, se pudren y de ahí surge la literatura».

En un coloquio que recordaba a Ana María Matute, el también colaborador de prensa afirmó que «la forma de escribir es volver siempre al paraíso. Un escritor rara vez abandona la infancia». Ahora bien, matizó, «la nostalgia es horrible»: hay que describir las cosas tal y como las recordamos en el presente.

Avanzada la tertulia, se departió sobre el recién publicado libro del novelista, 'La regata', en el que el autor vuelve a su particular Ítaca a las orillas de las costas que le vieron nacer: «Es la travesía durante tres días por el Mediterráneo, que es un espejo moral, un poco valleinclanesco porque deforma los cuerpos: saca lo mejor y lo peor de ti».

Además de charlar de literatura, Vicent también se atrevió con la actualidad. «Los neolibertales dicen, y a lo mejor tienen razón, que nunca ha habido más justicia ni menos hambre. ¿Por qué tenemos la sensación de miseria e injusticia? Nos hemos vuelto más sensibles. El planeta está en la acera de tu casa aunque algo pase en Nueva Zelanda», resumió. Alabó a los profesionales que «hacen que el mundo sea vivible» frente a los políticos: «Me imagino a Rajoy haciendo pan, ¿lo haría bien? Yo creo que no».

Ya caída la noche, Vicent continuó la tertulia respondiendo las preguntas del público. También contó a este diario que se alegraba de volver a Oviedo: «He estado varias veces y, como siempre, es fantástico». Además, bromeó, «como he venido en tren, a partir de León va sudando y me da tiempo a ver el paisaje, que es maravilloso».