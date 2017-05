Los carros de combate hechos en Asturias en una misión de la OTAN

A finales de este mes, los carros de combate Pizarro y Leopard, fabricados en la fábrica de armas de Trubia, saldrán de España por primera vez para participar en una misión de la OTAN en Letonia, según informó ayer la TPA. Para el centro ovetense, esta misión a la que el Gobierno enviará un total de 21 de estos vehículos será una buena oportunidad para promocionarse y poder cerrar nuevos pedidos.

General Dynamics ha advertido en alguna ocasión al Ministerio de Defensa que no tiene sentido mantener sus plantas en España si no se le adjudica ningún contrato nuevo. Tras entregar todos los pedidos del Pizarro y el Leopard, hace ocho años, Santa Bárbara Sistemas no ha vuelto a firmar ningún contrato de fabricación con el Ministerio de Defensa español. La última adjudicación sonada fue para el diseño del programa tecnológico del vehículo 8x8, basado en el Piraña V, a una UTE en la que estaba Santa Bárbara con otras dos empresas, Indra y Sapa, valorado en más de ochenta millones de euros. Las entregas están previstas hasta 2018, lo que significa que aún queda esperar.