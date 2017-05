Carmen Carro se ha puesto en contacto telefónico con este diario para pedir que «la Policía Local extreme la vigilancia sobre los coches que aparcan en doble fila». Lo hace, dice, tras una desagradable experiencia: «Casi me lleva por delante un camión de los cubos de la basura que no me vio en el paso de cebra de Asturias por un coche mal aparcado». Cree que una campaña de sanciones y persecución a estos conductores «incívicos» acabaría con el problema «en pocas semanas».