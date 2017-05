«Hace 50 años, en la fábrica de armas hallamos futuro»

Tenían tan solo 14 años cuando traspasaron por primera vez la puerta de la Fábrica de Armas de Trubia, la misma que ayer, cincuenta años después, contemplaban con melancolía. Allí encontraron no solo una formación de calidad y amigos para toda la vida, hallaron allí algo más importante que ahora escasea tras esas mismas paredes: «Allí encontramos futuro», aseguran aquellos aprendices que entraron en la fábrica en 1967, una promoción que ayer volvió a juntarse para celebrar los cincuenta años de sus estudios.

Ha pasado medio siglo de aquel día en que se vieron las caras por primera vez, pero los recuerdos no han perdido nitidez. Las anécdotas de aquellos años de formación en un centro de referencia a nivel nacional no dejaban ayer de brotar entre sus protagonistas llegados desde Barcelona, Valencia, Toledo, Burgos y Galicia, entre otras ciudades. Porque ayer 22 de esa treintena de aprendices de la promoción volvieron a Trubia para celebrar ese aniversario que no se cumple todos los días. «Nos hemos juntado alguna que otra vez, pero la ocasión del cincuenta aniversario merecía una reunión en toda regla», comentaba ayer José Luis Álvarez.

Tras celebrar una misa por uno de los compañeros fallecido, los aprendices posaron ante la estatua que les recuerda en la plazoleta de Trubia y luego se fueron a comer a Las Caldas. «Durante todo el día estuvimos recordando aquella formación que recibimos durante cuatro años. Era una formación tanto teórica como práctica de gran calidad». Dicen que recordando aquellos años de bonanza y mirando la realidad actual del centro se les cae el alma al suelo. «Da pena u dolor. En aquellos años era una formación hacia el futuro. De ahí salieron trabajadores de la fábrica, pero también profesores, militares e ingenieros», recuerda Fernández. Era el primer centro de formación industrial de España y «probablemente uno de los primeros de Europa, porque comenzó en el año 1.850. El futuro para formarse estaba allí».