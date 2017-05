Protesta por las pintadas en Vallobín

José María Caldas se queja de la proliferación de pintadas en Vallobín «de un tiempo a esta parte». Aunque dice ser consciente de que el problema no es solo de su barrio, cree que el Ayuntamiento «se dedica a limpiar las del centro y deja los barrios de lado». No se explica si no cómo es posible que algunos grafitis duren meses en el parque poeta Angel González.