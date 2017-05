Seguridad se inclina por archivar el expediente por los atestados modificados

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, se inclina por cerrar la investigación que abrió el pasado mes de noviembre ante la denuncia de que al menos dos atestados referidos a alcoholemias y otras infracciones de tráfico habrían sido alterados para limitar sus efectos a una sanción administrativa. El edil, que en los últimos meses ha tomado declaración hasta a 8 funcionarios que intervinieron en los atestados bajo sospecha, considera que no hay suficientes indicios de irregularidades o ni certezas de que la decisión de tramitarlos por vía administrativa fuese una decisión arbitraria. Todo lo más a lo que ha llegado el expediente es a la conclusión de que son necesarios criterios más claros y por escrito para evitar nuevas dudas sobre la tramitación de los atestados de tráfico.

Las dudas se iniciaron a mediados del año pasado, cuando llegaron a conocimiento del concejal del ramo, el socialista Ricardo Fernández, varios expedientes sospechosos de haber sido alterados para evitar que fueran instruidos como delitos contra la seguridad vial. A resultas de esta comunicación, el alcalde, Wenceslao López, ordenó la apertura de un expediente de investigación y designó al edil de Seguridad como su instructor. Casi siete meses después, el edil, confirmaron fuentes del equipo de gobierno, está dispuesto a archivarlo. Ninguna de sus diligencias para esclarecer los hechos ha dado u resultado concluyente, salvo la necesidad de dejar por escrito los criterios por los que se debe dar cuanta a la autoridad judicial en un incidente de tráfico.

Las versiones de los funcionarios que han sido citados a declarar por el concejal son contradictorias y ninguna deja claro, sin margen a dudas, si el procedimiento de estos atestados fue correcto.

El mismo día

Los hechos investigados, no por casualidad, se produjeron el mismo día: a primera hora de la mañana del 31 de marzo de 2013, cuando un turismo embistió a otro en la glorieta de Vázquez de Mella tras saltarse un ceda el paso. No hubo heridos de consideración, pero como es preceptivo los agentes sometieron al conductor a la correspondiente prueba de detección de consumo de alcohol: arrojó una tasa de 0,34 miligramos por litro de aire expirado.

Pese a ello, el incidente fue tramitado como una infracción administrativa, como una multa, en lugar de como un delito contra la seguridad del tráfico como podría haber correspondido por tratarse de una alcoholemia de un implicado en un accidente de tráfico.

No fue el único caso. En la misma fecha, una hora más tarde, se produjo otro hecho extraño. Dos agentes se encontraban haciendo un servicio de la grúa, cuando decidieron por iniciativa propia hacer un «control rutinario» de tráfico para el que no tenían medios como se deduce líneas más adelante del propio informe del atestado redactado. Dio la «casualidad» de que al volante del primer coche que detuvieron estuviera una mujer joven que presentaba «halitosis alcohólica». Como no tenían los medios para realizar el oportuno control, decidieron trasladarla a las dependencias de Rubín para someterla a la prueba. Es allí donde redactan el atestado. Del primer soplido de la joven, el alcoholímetro saltó con un 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, el doble en gramos de alcohol por litro de sangre. La prueba se repitió después y de nuevo arrojó un resultado por encima de los 0,60, que marca el delito siempre que no se haya sido partícipe de un accidente de tráfico. En concreto, 0,63 miligramos por litro de aire expirado.

Sin embargo, el expediente no fue tramitado como un delito contra la seguridad del tráfico. Los propios agentes apreciaron que dado el margen de error del etilómetro, del 7%, se le podía aplicar a la última prueba con lo que la tasa quedaba reducida a 0,592 y se solucionó con una multa.

Parentesco

Las dudas, en realidad, no eran tanto por la tramitación de los atestados en sí, que también -la instrucción del expediente ha detectado otros en los que los agentes obraron de manera similar- sino por quiénes eran los conductores. Fuentes del servicio señalaron entonces que estos dos casos no eran los únicos y que no se trataba de «errores administrativos», sino que tenían apariencia de trato de favor. Según su versión, en el primer caso, el conductor que causó el accidente sería el hijo de un mando de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. En el segundo, sería hija de un funcionario del servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Oviedo

El expediente a punto de cerrarse no entra en estos detalles. Constata, eso sí, que en otros casos similares, los agentes actuaron de la misma manera: ante incidentes al límite de la legalidad, aplicaron el margen del error de los etilómetros. Una práctica que un agente señala que es relativamente habitual: «Si el conductor está normal y está en el límite, se le puede dejar marchar con la sanción solo». La concejalía entiende que lo mejor es fijar unos criterios objetivos o lo más objetivos posibles para evitar sospechas de posibles tratos de favor.