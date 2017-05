«Asumiremos la limpieza del parque Truébano»

La vicealcaldesa, Ana Taboada, no faltó ayer a la preba de la sidra de la calle Gascona donde aprovechó para realizar un anuncio: «Ante las peticiones vecinales de limpieza del parque Truébano, el Ayuntamiento se compromete a realizar los trabajos», dijo. Lo especial de la acción radica en que esos terrenos, donde se ubicaba el antiguo hospital, son propiedad regional. «Nuestro compromiso es hacer esa limpieza. Ese espacio se cedió para uso de la ciudadanía y si el Gobierno autonómico no quiere o no puede hacer esa limpieza, lo haremos nosotros mismos y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de valorar el compromiso con Asturias» insistió la vicealcaldesa.

Queda pendiente en ese parque Truébano la colocación de columpios y aparatos de gerontogimnasia que hagan del espacio «un parque de verdad», recordó. De momento no conoce la fecha para esos trabajos que reclaman los vecinos. «Eso les llevara el plazo que les lleve. De momento nos han pedido que hagamos la limpieza y lo haremos en nuestro compromiso con esa zona de la ciudad», insistió Taboada.