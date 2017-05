La preba se hace mayor de edad

La calle Gascona celebraba ayer uno de sus días más importantes del año, ese en que los llagares ponen a prueba de paladar sus primeras botellas de sidra de la temporada. La Preba de la sidra, el evento organizado por la Asociación de Hosteleros el Bulevar de la Sidra, cumplía además la mayoría de edad, una fecha que el pregonero aprovechó para realizar su particular repaso por la historia de esta calle. El actor y presentador Alberto Rodríguez, viejo amigo de los sidreros, repetía por tercera vez como pregonero y recordó que la calle toma nombre de la puerta de la Gascona, una de las entrada a la ciudad que se abría en la muralla. Venía el nombre, explicó entre esos chistes con juegos de palabras que tanto le gustan, de la importante población franca atraída a Oviedo por la Ruta Jacobea que fue instalándose en la ciudad a lo largo del siglo XIII, fueron colocándose precisamente en la calle, que ayer tenía algo también de internacional.

La Preba de la sidra, convertida ya en un evento turístico de la ciudad, contaba entre sus participantes con muchos estudiantes y turistas extranjeros. Había personas llegadas de Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, entre otros lugares. Desde Iowa llegaron hace cinco meses a Oviedo Lauren Swan, Gabby Jackson y Taylo Michl, tres jóvenes estudiantes de español que ayer disfrutaban de la fiesta de Gascona. «Estamos muy contentas. Esto es muy divertido y la sidra está muy rica», comentaban.

Para ellas era la primera Preba de la sidra, igual que para Carmen García, una ovetense a la que sus amigos convencieron para acudir por primera vez a la cita. «Era reticente por la cantidad de gente que viene, pero el año que viene repito», aseguraba. A otros muchos no les hace falta que les azucen ni animen: son incondicionales de un certamen que ayer alcanzó su mayoría de edad. Llegó a esos 18 años de vida con el reto de conciliar una de las citas gatronómicas de la ciudad con las demandas de los residentes. Quedó claro en el mismo pregón donde Rodríguez agradeció la tolerancia de los vecinos para el desarrollo de la fiesta y también en las declaraciones del alcalde, Wenceslao López, que pasó la soleada mañana en la calle Gascona. «Esta cita es un éxito. La gente se vuelca porque no hay nada mejor que tomar un culín con este ambiente, aunque tenemos que conseguir que esto no suponga que los vecinos tengan problemas para acceder a sus casas y que haya una previsión por si aconteciera una situación de emergencia en esas viviendas», expresó ayer el alcalde.

Las tres mil personas que compraron su pañuelo y los vasos en los que los escanciadores repartieron más de 6.500 botellas de sidra eligieron la sidra de la Viuda de Angelón como su preferida entre los dieciocho llagares participantes en el certamen. El jurado profesional, por contra, se decantó por la de Trabanco, aunque todas cumplieron, a juzgar por el éxito, con las expectativas de los asistentes.