«Trump es lo mejor para el periodismo»

Belinda Martínez (1997), ovetense de La Corredoria, acaba de empezar a estudiar Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y acaba de obtener un premio. La multinacional de la logística Amazon animaba a jóvenes estudiantes europeos a elaborar un vídeo-reportaje sobre 'una historia de transformación gracias a la digitalización'. Martínez se alzó con la victoria con un trabajo sobre Pablo Raéz, el joven malagueño recientemente fallecido que impulsó una campaña por la donación de médula a través de las redes sociales. El premio, participar en el Festival Internacional de Periodismo que se celebró hace unos días en Perugia (Italia) y la publicación en algunos medios.

¿Cómo se sintió al enterarse de que había recibido el premio?

Literalmente, casi me da algo. Ya estaba planeando otro viaje con mis amigas, ni siquiera pensaba que iba a ganar, y un domingo por la noche vi el correo que me había llegado hacía horas. Empecé a temblar, fui corriendo a mi madre, se lo dije: '¡He ganado, he ganado!'. Y mi madre: 'Pero tranquilízate, ¿qué te pasa? ¿Qué has ganado?'. Mucha emoción.

LAS CLAVES EL PREMIO «En Perugia aprendí un montón, a amar más lo que hago. Había conferencias muy interesantes» LA CANDIDATURA «Hice un reportaje sobre Pablo Ráez porque no quería que se olvidase todo lo que había hecho»

¿Contra cuánta gente competía?

No lo sé, el año pasado leí que se habían presentado seiscientas personas.

¿Y qué tal por Perugia?

Muy bien, es muy bonita. Las conferencias muy interesantes, el festival estaba genial. Nos levantábamos todos los días pronto y nos pasábamos todo el día escuchando charlas. Venía gente, por ejemplo, del 'New York Times'. De 'The Guardian' vino Owen Jones (famoso comentarista político de izquierdas). Había directores de cine también, activistas, de Netflix... Había una chica española, de La Sexta, Natalia Hernández. El único problema es que algunas charlas eran a la misma hora y no pude ir a las todas. Espero volver el año que viene, como voluntaria, de viaje o volviendo a ganar la beca. Lo echo de menos.

¿Qué aprendió allí?

Un montón. A amar aún más lo que hago. A tener más ganas todavía. Si antes no estaba segura, ahora sí. Querría verme ahí todos los años.

¿Por qué Pablo Ráez?

Al principio no entendía lo que estaban pidiendo, se lo pregunté a mi hermano. Es bastante listo y me dijo: 'Quieren algo de alguien que haya hecho algo bueno gracias a internet'. Pues Pablo Ráez.

¿La campaña de Ráez funcionó?

Sin duda alguna. No quería que quedara en el olvido todo lo que había hecho, había que continuarlo.

¿Qué papel deberían jugar los medios en esta campaña?

Darle la difusión que se merecen. Son temas muy importantes.

Su universidad ha sido polémica con un rector acusado de plagio.

Sí, nos dicen que no plagiemos nada y luego te enteras de que el rector está plagiando... Ni sabía quién era.

¿Cualquiera puede ser periodista?

No. Tienes que ser una persona que está siempre en búsqueda, que quiere luchar por contar la verdad, transmitir cosas a la sociedad.

¿Cómo ve el panorama mediático ovetense?

Comparado con otros, bastante tranquilo.

¿Qué le parece la escena política y cultural de la ciudad?

Pues el panorama político de Oviedo lo veo bien, la verdad. No soy una experta en política, pero me gusta cómo se están desarrollando las cosas, y en cuanto al cultural creo que podría mejorarse, quizás hagan falta más actividades destinadas a los jóvenes por parte del Ayuntamiento.

¿A qué se debe quedarse a estudiar en Oviedo?

Me animé a quedarme en Oviedo porque me gusta la libertad, quiero decir, teniendo Periodismo en Madrid y yendo solo a los exámenes me organizo como quiero y no tengo obligación de acudir todos los días a clase. Aparte, aquí tengo a todos mis amigos y por el momento es donde me veo.

¿Qué le gustaría aportar como profesional?

En el futuro, me encantaría hacer cosas como Alejandra Andrade, programas como 'Fuera de cobertura', enfocados al documental periodístico. Grabar y presentar, una mezcla de las dos sería mi sueño.

¿Corresponsal de guerra?

Sí, me gustaría también.

Trump está acusando continuamente a los medios de mentir. ¿Hace falta autocrítica o lo están haciendo bien?

Tuvimos muchísimas conferencias sobre Trump en Perugia. Había algunas muy interesantes, como '¿Por qué Trump es lo mejor que le ha pasado al periodismo?'. Hay que hacer autocrítica, pero tampoco creo que lo estén haciendo mal. Cuando eres un personaje te expones a que hablen de ti, sea para bien o para mal. Si los comentarios que dicen son poco afortunados en ocasiones, dan más juegos.

¿Los medios cumplen su papel de comprobar si lo que dicen los políticos es verdad o mentira?

Depende del periodista, hay muchos que no comprueban las fuentes, pero en gran parte sí se cumple. Alguna vez hay cercanía al poder.

¿Formará parte del éxodo asturiano?

Todavía estoy en el primer año de carrera, pero en el futuro me veo más yendo de un lado a otro, sin parar en un sitio fijo, la verdad.

Tampoco ofrece muchas oportunidades de aventura Asturias, ¿no?

Me gusta, pero mucha adrenalina no tiene.