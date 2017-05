El acusado de estafar 164.000 euros a una mujer ingresa en prisión tras no acudir al juicio

El acusado de estafar 164.000 euros a una mujer que le contrató para ayudarla con la tramitación de la liquidación del impuesto de sucesiones de la herencia de su marido ya está en la cárcel. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial decretó su ingreso provisional en prisión y sin fianza a instancias de la Fiscalía y de la acusación particular.

El pasado 11 de mayo se suspendió la vista oral por este caso al no comparecer el acusado. Para ello, argumentó sufrir una lesión en su rodilla izquierda que le impedía desplazarse y por la que debía de mantener reposo, según un informe médico que presentó su abogado, Fernando de Barutell ese mismo día. El tribunal para cerciorarse de la veracidad de ese informe envió un médico forense al domicilio del acusado, según explicó Diego Cueva, abogado de la acusación particular. «El forense no lo localizó en su vivienda y el tribunal dictó entonces una orden de detención». El 12 de mayo se celebró una vista oral a la que sí compareció el acusado. «Caminaba perfectamente y estuvo de pie sin problemas». Hubo un claro afán de «eludir» a la justicia, dijo la acusación particular.

El mismo argumento esgrimió la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para ordenar su ingreso en prisión provisional. «La sala adopta la medida ante el riesgo de que el acusado pueda sustraerse de la acción de la justicia», recoge el escrito judicial. Se ampara en el Ministerio Fiscal que calificó de «maniobra elusiva» la excusa dada al tribunal para no presentarse al juicio.

El mismo tribunal comprobó directamente la capacidad de movilidad del acusado hasta el punto que el auto recoge que la propia defensa pidió su libertad con la obligación de comparecer dos veces al día en la Audiencia. «Esto evidencia que si no compareció el día 11 fue porque no quiso, para eludir el juicio», recoge el auto.

Cuatro años de cárcel

El fiscal le acusa de quedarse con 164.000 euros de una mujer, que hoy tiene ochenta años. Aprovechó que le había otorgado un poder especial para tramitarle la liquidación del impuesto de sucesiones después del fallecimiento de su exmarido y de su hijo en el año 2011. La herencia consistía en una finca urbana ubicada en Lena, valorada en 20.000 euros, otra finca rústica, con un valor de 250 euros, el saldo de cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, un seguro de vida y varios productos financieros que ascendían a 231.745 euros. La Fiscalía sostiene que de ellos se quedó con 164.469. El acusado, ya fue condenado en 1996, en 2001 y 2004 por falsificación de documentos y estafa, aunque ninguno de estos delitos computan como antecedentes penales.