Piden más derribos en Ciudad Naranco

Ciudadanos anunció ayer que reclamará al equipo de gobierno que limpie y acondicione dos parcelas municipales en Almacenes Industriales: «Que no busquen excusas, los vecinos no pueden estar aguantando vertederos en medio del barrio por la dejadez de los gobernantes», declaró Luis Pacho. En caso de que la propiedad de las parcelas no cumpla, aseguró, debe adecentar el Ayuntamiento y luego pasar la factura. Por su parte, el alcalde, Wenceslao López, señaló que el derribo de la vieja carbonera anteayer «es el fruto de la actuación del gobierno desde hace meses» y se felicitó por «acabar con esas ruinas que eran peligrosas y unas cochambres».