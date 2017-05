El PP propone que la gratuidad del autobús sea en función del poder adquisitivo

«¿Es necesario introducir nuevas subvenciones en el Transporte Urbano de Asturias (TUA)?, ¿se va a tener en cuenta el poder adquisitivo de las familias para establecer la gratuidad del autobús a los menores de 12 años?, ¿hay una partida presupuestaria para poner en marcha esta medida?». Estas son algunas de las preguntas que el portavoz adjunto del Partido Popular, Gerardo Antuña, se hace sobre el proyecto que la concejala de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, anunció el viernes y que consiste en que los niños no paguen el billete de autobús cada vez que viajan en trasporte público. Asimismo, la medida de que los desempleados no abonen esta tasa le genera muchas más dudas ya que «si un recién licenciado se apunta al paro, ¿va a tener que pagar?» y también se pregunta «si esta medida se va a extender al tren».

«¿Los ovetenses solo pueden buscar empleo en Oviedo?, ¿por qué no fuera y llevar esta medida al Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) para ampliar este proyecto al transporte interurbano? Con este anuncio, Rivas da la sensación de que todo está poco trabajado y es mejor que los proyectos que no están madurado, no se anuncien», indicó.

A pesar de las críticas del principal partido de la oposición, la portavoz de Izquierda Unida, Cristina Pontón, afirmó estar «muy contenta con la medida» porque la propuesta de establecer un bono especial para los parados tiene su germen en dicho grupo municipal y además cuenta con el apoyo de los ovetenses. «Este es otro logro del tripartito en beneficio de los ciudadanos», añadió.