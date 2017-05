«Ventanielles es el barrio más oscuro de todo Oviedo»

Blanca Fernández (Oviedo) es una conocida activista social que desde hace tres años ejerce como portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna. Además, ahora preside la recién fundada Asociación de vecinos San Pedrín de Ventanielles.

¿Por qué una asociación más?

Los vecinos lo pedían. Nos conocían a través de la plataforma, que reparte alimentos tres veces a la semana. Nos llegaban las denuncias del barrio, y la mejor manera de llegar al Ayuntamiento es a través de una asociación; así se tiene más fuerza.

¿Cuántos son?

En la primera semana ya éramos 92 socios.

¿Se sienten abandonados?

Sí. No hay más que ver cómo están las fachadas, los parques, la iluminación; es el barrio más oscuro de todo Oviedo.

Son quejas de mantenimiento.

Y de higiene. Además, hay baldosas de las aceras sueltas y la gente mayor se cae muchísimo.

¿Siguen castigados por el paro?

Mucho. La pobreza infantil es altísima. Las familias no se pueden permitir clases particulares para mejorar el nivel educativo de sus hijos y las extraescolares hay que pagarlas. Es un barrio de gente muy luchadora, pero triste por el paro. Desde la asociación promovemos el empleo. Al concejal Rosón se le dijo 'acercaos al barrio, hablad con la gente, intentemos trabajar un proyecto de iniciación al empleo para todo el mundo...'. Nunca aparecieron. Las ayudas sociales no te solucionan, pero tratamos de conseguir que la gente salga de su situación.

¿Qué les parece el bulevar de la 'Y'?

No estamos en contra del bulevar, pero sí creemos que hay prioridades. Los problemas que nos llegan del barrio no son la autopista: son los alimentos, el trabajo y el estado del barrio. Sabemos que es bueno, pero primero hay que solucionar lo demás.

Un proyecto que podía haber sido positivo, el vivero de empresas, se ha quedado en agua de borrajas.

Es otro palo que nos hemos llevado. Se vendió como algo que iba a dar mucha vida y nos ha quedado una obra a medio empezar, con problemas de salubridad, donde se cuelan los críos y para hacer otro tipo de cosas... La gente va quemándose porque pasa el tiempo y no se cumple nada de lo que prometieron en el barrio. Al revés, vamos de mal en peor.

¿Está infrautilizado el Palacio de los Deportes?

Por supuesto. Deberíamos activarlo porque daría empleo al barrio, y sin embargo está solo para el atletismo. Que está muy bien, pero se podrían traer conciertos, hacer más actividades, no solo dentro sino también fuera. Está un poco muerto.

En un Pleno del año pasado, reprochó a 'Rivi' (Roberto Sánchez Ramos, concejal de IU), que se había olvidado del barrio.

Lo dije tras ir quinta en su lista. Es mi gente, y si cuando llegas al poder olvidas lo que prometiste... No quiero volver a saber más de la política, voy a dedicarme a luchar por el barrio.

¿Esperaba que el equipo de gobierno adoptara más medidas para ayudar a Ventanielles?

Mucho más. Aquí fue muy apoyado. Ahora están reforzando casi a la derecha... Que empiecen a venir al barrio, aunque solo sea escuchar ya hacen algo, aunque nunca tienen tiempo.

¿Más peticiones?

Una para Iván (Álvarez, concejal de Patrimonio). En 2015, en el pacto presupuestario de IU con el PP se dijo que iba a darse un local para las asociaciones, donde poder repartir alimentos. No tener que pagar los vecinos, gente que lo necesita, habiendo locales públicos... Fueron las elecciones y no se dio nada. Ahora no se sabe a quién lo van a dar. Me parece perfecto que lo den por convocatoria, pero nos dicen que la reforma va a costar 200.000 euros. Nos lo iba a hacer gratis la Fundación Laboral de la Construcción.

¿Qué relación querrían tener con el resto del movimiento vecinal?

Ningún problema, si fuésemos todos una piña tendríamos más fuerza. Lo que pasa que a veces discrepamos con el bulevar; y la asociación de vecinos que hay (Nuevo Ventanielles) creo que lo apoya mucho. A lo mejor por eso la gente del barrio acudió a nosotros.

Se dice a menudo que las asociaciones están politizadas.

No lo digo, pero sí tienen alguna política detrás apoyando. La plataforma nunca ha recibido un duro del Ayuntamiento, y al Grupo de Parados de Ventanielles, según me han dicho, se les ha pagado 1.500 euros por grabar un vídeo.

¿Qué les parece el nuevo sistema de distritos?

Le quita voz a la gente que no está metida en una asociación. No llega la voz de la calle, por eso en parte la gente nos pidió estar ahí. Para mí no es válido eso, creo que cualquier grupo o vecino debería poder ir. ¿Quién escogió a esas asociaciones para estar ahí? No fueron los vecinos.

¿Cómo está el tema de los pisos vacíos en Ventanielles?

Hay muchos. Sabemos que se siguen dando dos al mes por parte del Principado, pero no en la zona. Dicen que los pisos de aquí conllevan muchas reformas, y no construyen pese a la demanda de vivienda social.