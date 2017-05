«Cuanto entré había cuatro coches y dos emisoras de la Policía»

El día que murió Franco, Ramón Fernández se presentó a las oposiciones para ser policía local y aprobó. Lleva 41 años. Durante todo este tiempo, cuenta, el servicio ha cambiado mucho, en parte gracias a las nuevas tecnologías y al crecimiento de la ciudad. «Cuando entré había cuatro coches y una o dos emisoras. Salíamos a patrullar y cada tres cuartos de hora llamábamos al teléfono fijo de la comisaría para preguntar si había alguna novedad». Si les comentaban que había pasado algún suceso debían desplazarse de inmediato hasta allí para atender la emergencia; si no, continuaban con su ruta habitual por los barrios y localidades del concejo. Recuerda, también, que donde ahora se asientan La Corredoria, Montecerrao o La Florida antes eran praos y le impresiona el vuelco que ha dado la ciudad en un puñado de décadas. «Yo viví la transición como agente y he visto muchas manifestaciones. Al mismo tiempo, he observado cómo los barrios crecían» y que donde antes había hierba, ahora hay un edificio donde viven decenas de familias.

Asimismo da las gracias «a la vida por tener un trabajado fijo». «Yo ya estoy jubilado y ahora a disfrutar de la vida», concluyó momentos después de recoger el regalo con el que el Ayuntamiento le agradecía su trabajo.