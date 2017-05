«Sabíamos desde el principio que el proyecto cambiaba el modelo de ciudad»

Antes de cerrar «muchas noches» el Ayuntamiento trabajando en el proyecto para el bulevar de la 'Y' y Ventanielles, Ignacio Fernández del Páramo fue uno de los impulsores de Imagina un bulevar, de donde nació la idea. La dejó para sumarse a Somos y convertirse en concejal de Urbanismo. Desde «el otro lado de la mesa», le ha tocado conseguir fondos para poder llevarlo adelante y «alguna bronca» con sus excompañeros. También, viajes a Madrid y el robo de la cartera de la funcionaria que le ha acompañado en el proceso.

Su experiencia es infrecuente: empezar en un movimiento social, un grupo del 15-M, tocar el gobierno y tener la ocasión de desarrollar el proyecto...

Parte de mi situación aquí es por eso. O te involucras a otra escala o los cambios no salen. Dentro de la plataforma, me tocó ser puente con el Ayuntamiento y vi que se necesitaba voluntad desde el otro lado.

Así que ha acabado sentado al otro lado y con la sartén por el mango.

Dentro del grupo de urbanismo del 15-M nos dimos cuenta de que había que trabajar a pie de calle. Analizamos cuál era la peor situación urbanística de la ciudad y nos planteamos cambiarla.

¿Por qué se rompió el anterior proceso con el PP?

En un momento, IU alcanzó un acuerdo con el PP y decidimos sumarnos, pero hubo muchas fases de engaños. Se nos dijo que había 120.000 euros. Ahora sé lo que es el remanente de tesorería y que no se iba a ejecutar nunca. Pero al final rompimos porque se impusieron líneas rojas, que limitaban el proyecto.

¿Ha sido difícil conseguir fondos?

Cuando llegamos, descubrimos que no había nada hecho. Desde cero tienes que competir con Avilés, que ya había perdido con Oviedo cuatro años antes con el mismo proyecto. A base de trabajo, casi lo logramos. Ahí vimos que podíamos hacerlo.

En la segunda oportunidad...

Gijón, no es por meterme con ellos, tiene tres veces más personal y contó con una gran consultora. Lo logramos con una idea clara, que íbamos a hacer con o sin los fondos, y a base de muchas horas de esfuerzo y trabajo.

¿Es consciente de que la reforma de la entrada desde la 'Y' cambia para siempre el modelo de ciudad?

Lo sabíamos desde el principio. Cuando Fomento nos cedió el tramo de autopista, en 2006, lo hizo para evitarse los problemas medioambientales. Los informes están ahí. Son casi 15 hectáreas. Si quitamos todos los ramales, nos queda la mayor mancha verde de Oviedo. Una cuña verde que revalorizará la zona y transformará la ciudad.

Sin tocar de momento La Vega, ni para alejar la calzada de Santullano como proponía la propuesta de Caunedo a Defensa...

No me gustaba que se mutilase la nave de cañones de Sánchez del Río solo para apartar la calzada unos metros de Santullano. Al lado de las Pirámides no hay ninguna autopista. hay que alejarla o desaparecerla.

¿Desaparecerla?

O que quede en un uso anecdótico, un carril bus, a lo mejor. No le veo sentido a esa vía, el tráfico se puede desviar, aunque no sé qué propuesta saldrá del concurso de ideas.

Volviendo a la propuesta de Caunedo, admitía viviendas en La Vega.

Definir los usos del suelo es una competencia municipal. No entiendo la posición egoísta de Defensa de no ceder los terrenos a otra administración, mientras el patrimonio que tenemos allí dentro se deteriora. Creo que lo que se haga en La Vega tiene que ser para La Vega.

O sea que no rechaza usos residenciales

Viviendas tiene que haber, no especulación, pero sí las suficientes para crear zonas de control y seguridad.

Pretenden mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de 400 viviendas, pero hay problemas con las subvenciones que para el mismo fin concede el Ayuntamiento todos los años.

Es uno de los problemas que tenemos. Hay que cambiar el modelo, que está pensado para edificios de un portal y no se adapta a la realidad de Ventanielles. La administración tendrá que ser más activa.

El Palacio de los Deportes es otra apuesta pendiente.

Le sacamos poco potencial. Es un edificio icónico. Tendría que ser un equipamiento a escala metropolitana que tuviera multitud de usos.

Hay problemas de sonoridad...

No hay edificios que sirvan para todo igual de bien.

El Urban, el plan anterior, no nos salió muy bien...

Hay que tener una idea clara, no un paquete de ideas. Un ejemplo, aunque un mercado de proximidad sea buena idea, poniéndolo en La Corredoria, un barrio que prioriza el tráfico privado y las grandes superficies, no va a funcionar. Nosotros tenemos una línea clara.