Condenado a ocho meses de cárcel por acosar con más de 3.000 llamadas a una mujer

Ocho meses de prisión, una orden de alejamiento y una indemnización de 12.000 euros. Esta es la condena que el magistrado del juzgado de lo Penal número 1 ha puesto a un hombre que envió 3.286 llamadas y 31 mensajes, algunos con contenidos obscenos, a una mujer de La Corredoria durante tres meses.

Los hechos se remontan a 2014, cuando la víctima recibió un mensaje en su móvil. Decía que «todo el mundo sabía que era lesbiana», pensó que era una equivocación. Sin embargo, esto fue el principio de un acoso que se extendió durante tres meses. Cada día recibía decenas de llamadas y mensajes en su teléfono de casa, de su trabajo y en el móvil en las que le insultaban tanto a ella como su familia. «Con un mensaje me asustó mucho, ya que en él calificaba a mi hijo como el 'orejas'». Una situación que le provocó problemas de salud. «Ese año tuve que cambiar de teléfono porque la situación me producía ansiedad, diarrea, vómitos,... y cualquier persona que entraba en la tienda pensaba que era él. Es más, aún hoy en día tengo que ir al centro de salud acompañada porque él vive cerca y en el garaje tengo miedo al no tener cobertura», indicó la víctima a lo largo del juicio celebrado el jueves pasado en los juzgados de Llamaquique y en el que el abogado José F. Alba se hizo cargo de la de la acusación particular.

Por su parte, la abogada del acusado defendió que su representado no había hecho estas llamadas, ya que la tarjeta SIM del teléfono desde el que se hizo el acoso no estaba a su nombre y la Policía Nacional nunca dio con la misma. «Es raro que si una persona envía tres mil mensajes, no tenga esta pieza en su poder en el momento de la detención», argumentó.