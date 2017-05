El conductor que huyó a más de 200 por la 'Y': «Llevaba cinco 'pollos' encima»

El juicio rápido contra el conductor detenido el martes por huir de la Policía Local desde Oviedo hasta Corvera a más de 200 kilómetros por hora a través de la autopista ‘Y’, fechado para esta mañana en el juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial de Asturias, no se llegó a celebrar. El motivo es que no ha habido conformidad con la pena de cárcel que solicitó el Ministerio Fiscal. La Fiscalía solicitó para el acusado un año de cárcel por un delito contra la seguridad del tráfico.

Se da la circusntancia que el procesado, que responde a las iniciales de S. R. P., de 36 años y vecino de Luarca, cuenta con varios antecedentes penales y en el momento de su detención, se encontraba en libertad vigilada por otros delitos independientes al que le imputa ahora la Fiscalía. Su abogada, Amparo Morán, explicó que si su cliente no tuviese antecedentes penales hubiesen llegado a una conformidad con la pena solicitada. Al contar con ellos, no hay posibilidad de modificación ni reducción de pena por lo que si se hubiese llegado a celebrar hoy mismo el juicio, su defendido hubiese entrado hoy mismo en prisión. «Vamos a buscar pruebas y discutir las que se hicieron, tener antedentes no ayuda mucho, ese es el problema», reconoció la letrada.

El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del martes, cuando dos agentes de la Policía Local persiguieron en sus motos, desde Oviedo y hasta Corvera, al vehículo de alta gama que conducía el joven que se dio a la fuga por la autopista ‘Y’ tras darle el alto los agentes cuando se percataron que conducía de forma temeraria por la avenida de La Tenderina. El acusado negó este hecho, esta misma mañana a las puertas del juzgado. «Yo iba a coger la autopista y ellos se pusieron a mi lado sin motivo. Escapé porque tenía cinco 'pollos' -gramos de cocaína- encima», aseguró. El juicio se celebrará el próximo jueves día 1 de junio.