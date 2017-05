«Vine a España para transportar droga y comprar productos para mi empresa»

Lo que en un principio empezó con una detención por una reclamación judicial en Madrid relacionada con un robo, terminó con el acusado entre rejas por haber introducido droga en España procedente de Venezuela. Para ello, ingirió 39 bolas de cocaína. Ayer se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. El Fiscal le pide cinco años de prisión y él reconoció los hechos.

El 16 de enero, el venezolano viajó a España con la excusa de comprar fumigadores para las empresas de su familia, al no existir estos productos en su país de origen. Sin embargo, los billetes se los habían comprado unos traficantes que querían introducir en la Península 419,4 gramos de cocaína. Él procesado les sirvió de mula, tal y como admitió.

«Tomo drogas desde los 15 años y tengo 33. En los últimos tiempos estaba consumiendo mucho y tenía que pagar la deuda» acumulada, ya que sus padres habían dejado de darle dinero, declaró en la Sección Tercera de la Audiencia. En Caracas tomó un avión con destino a Lisboa y desde allí se trasladó en coche a Oviedo: «Me trajo un dominicano que no conocía y cuando la Policía llegó al hotel, casualmente se fue», relató.

Sin embargo, esta versión no casa con lo narrado por los agentes, quienes detallaron que en el momento del arresto el procesado se encontraba solo en el hotel, en una habitación pagada en metálico. «En un principio su detención era un mero trámite, había una orden sobre él en Madrid por un caso de robo. Le pusimos las esposas fuera de la habitación y no la registramos. El acusado estaba medio adormilado y sudoroso y nos comentó que había tomado unas sidras».

Tal era su estado que los agentes tuvieron que llevarle hasta el centro de salud, pero una casualidad cambió todos los planes: «Cuando ya estaba en la calle vimos que le caía un paquete de droga. Lo registramos y nos encontramos con ocho paquetes más en su calzoncillo, también había digerido 19 cápsulas de cocaína». Esta situación no gustó al juez, ya que reprimió a los agentes por no haber hecho este procedimiento previamente, tal y como ordena la normativa. «Algo falló cuando no se le cacheó. Imagínese que en vez de caerle droga, le cae un revolver», les dijo.

Secuestro de su mujer

Mientras el acusado estaba viajando a España, su mujer fue secuestrada por unos dominicanos en Caracas, a la salida de una de las tiendas de la familia. «No sabía que mi marido estaba volando a Lisboa y me cogieron unos hombres. No vi quiénes eran porque me taparon la cara; dos días después me liberaron y me dijeron que él ya había cumplido con su trabajo. No denuncié porque me daba miedo, ya que en Venezuela los traficantes y la Policía son amigos», según contestó a preguntas del abogado Luis Tuero.

De igual forma, la madre del acusado vino desde Venezuela expresamente para acudir al juicio. Estuvo muy nerviosa durante la vista oral y el juez le instó a «tranquilizarse» tendría que «expulsarla de la sala».

Su hijo regresó al centro penitenciario tras el juicio, que quedó visto para sentencia, donde estaba en prisión preventiva.