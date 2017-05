El alcalde, Wenceslao López, habló ayer abiertamente de su conocida falta de sintonía con el que fuera alcalde de Oviedo durante más de dos décadas y hoy delegado del Gobierno en Asturias. «Evidentemente, debéis comprender que nunca me apetece verme con Gabino de Lorenzo por múltiples motivos», reconoció el socialista, preguntado por su ausencia, este jueves, en la inauguración del XXIII Encuentro de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva en el Palacio de Congresos. Una ausencia que sustituyó la vicealcaldesa Ana Taboada, quien protagonizó, en presencia de profesionales médicos de toda España, una sonada bronca con el popular a cuenta de la obra del valenciano Santiago Calatrava.

Aunque en un primer momento el equipo de López alegó «problemas de agenda» para justificar la sustitución, el regidor se sinceró ayer al contar la segunda razón del cambio, motivada por el protocolo marcado por los responsables del congreso: le dieron, dijo, a De Lorenzo «el papel que le corresponde al alcalde, y el alcalde de Oviedo eso no lo puede tolerar».

Con estas declaraciones se refirió el regidor a lo que ocurrió el jueves en el Palacio de Congresos. Ante los ojos de los oftalmólogos que acudieron a la inauguración de unas jornadas con un millar de asistentes, De Lorenzo y Taboada se enzarzaron en un cruce de palabras a cuenta del edificio, por el que el Ayuntamiento se enfrenta a pagar 96 millones de euros, y del resultado de la obra arquitectónica diseñada por el premio Princesa de las Artes. Para el popular, el edificio mereció elogios: «Es un prestigioso autor, aunque controvertido. Pocas de las ciudades importantes de este mundo no han colocado una obra de Santiago de Calatrava. Por algo será. Al final, la Historia pone a cada uno en su sitio». Una reflexión que nada tuvo que ver con la crítica de Taboada por el «despilfarro de decenas de millones de euros». El nivel de la bronca subió al punto de que la líder de Somos le recomendó «agudeza visual» para buscar «un profesional en el caso de Villa Magdalena, porque vamos a seguir en el proceso». En la expropiación del palacete de la avenida de Galicia está, en realidad, el origen de tanto conflicto, que por una u otra vía, o incluso varias, acabará en los tribunales. Hace unas semanas, el gobierno local anunció la apertura de un expediente de responsabilidad patrimonial contra De Lorenzo y cuatro de sus ediles por esta gestión, que ha costado 62,3 millones de euros. El delegado de Gobierno contestó con un escrito alertando de la falta de seguridad del estadio de fútbol Carlos Tartiere, que extendió posteriormente a otros problemas de seguridad en la ciudad. Acusaciones que cuestionó el alcalde. Tras más de un rifirrafe, el popular amenazó al socialista con denunciarle por prevaricación y malversación de fondos por encargar un informe a la Fundación de la Universidad sobre Villa Magdalena. De «cómico y patético» calificó el socialista la amenaza.

La expropiación de Villa Magdalena ha colocado al alcalde y el delegado en puntos irreconciables

Todo a través de los micrófonos, porque en todo este tiempo han evitado encontrarse. A la junta local de seguridad por el Tartiere, De Lorenzo no fue. El jueves se ausentó López. «Nunca me apetece verle», reconoció. Distancia no les falta.