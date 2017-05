«Huí de la Policía para tirar cinco 'pollos' de perico por la ventanilla»

«Huí para tirar cinco 'pollos' de perico (cinco gramos de cocaína) por la ventana», admitió ayer S. R. P., de 36 años y vecino de Luarca, quien el pasado martes huyó en su vehículo de alta gama de dos agentes de la Policía Local que le habían dado el alto en Oviedo. Lejos de pararse, tomó la autopista y condujo a más de 200 kilómetros por hora hasta que fue detenido en Corvera. Lo reconoció sin miramientos y delante de todo el personal que ayer aguardaba en la sala de espera del Juzgado de Guardia de la Audiencia Provincial de Asturias, donde estaba previsto que se enfrentara a un juicio rápido acusado de un delito contra la seguridad del tráfico, aunque finalmente no se celebró.

«Sí soy un delincuente, pero buena gente», se justificó sin reparos ante los medios de comunicación y en presencia de su novia, que iba de copiloto el día de autos.

No es la primera vez que el acusado se enfrenta a la justicia. Está en libertad vigilada, tiene un quebrantamiento de condena y una ristra de antecedentes penales que conforman su currículum. Ahora se enfrenta a un nuevo delito por su conducción temeraria. Él mismo dijo haber alcanzado los 225 kilómetros por hora: «Mi coche vuela». La Fiscalía le pide un año de prisión.

El juicio no tuvo lugar ayer porque la defensa rechazó aceptar la condena propuesta por la acusación pública, con el fin de eludir el ingreso inmediato en prisión de su defendido. Habrá nuevo juicio, esta vez por lo Penal, el próximo 1 de junio.

Su abogada, Amparo Morán, explicó que si su cliente no tuviese antecedentes penales habrían aceptado la pena solicitada. Al contar con ellos, no hay posibilidad de modificación ni reducción de condena por lo que el procesado hubiese entrado ayer mismo en prisión. «Vamos a buscar pruebas y discutir las que se hicieron, tener antecedentes no ayuda mucho, ese es el problema», puntualizó la letrada.

Esa «búsqueda» se traduce en que, según explicó la abogada, la prueba que le practicaron en el Hospital Universitario Central de Asturias arrojó un resultado menor del que se obtuvo en el momento de la detención en Corvera. Según fuentes de la Policía Local, el detenido dio 0,54 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el momento que fue interceptado por los agentes. «Le hicieron varias pruebas que no salieron positivas. Vamos a investigar porque tengo que comprobarlo con la Policía, son pruebas que tengo que pedir», aseguró su abogada.

Según el área de Seguridad Ciudadana, ese día el acusado había ingerido benzodiacepina, un medicamento psicotrópico incompatible con la ingesta de bebidas alcohólicas.

Presumiendo de 'hazaña'

La presencia en los juzgados del procesado se convirtió en todo un espectáculo. No quedó nadie en la Audiencia Provincial que no se enterara del suceso que protagonizó el martes pasado cuando huyó de dos agentes motorizados de la Policía Local a toda velocidad por la 'Y' tras darle el alto en la glorieta de la Cruz Roja. Lo hicieron tras percatarse de que conducía de forma temeraria por la avenida de La Tenderina. «Eso no es cierto fueron ellos los que me presionaron cuando yo iba a girar para la autopista y se colocaron a mi lado», relató. «Me tocaron a la ventanilla y dije: a mí no me pilláis», explicó en tono jocoso.

Su pareja aseguró que emprenderá acciones legales contra los agentes de la Policía Local que detuvieron al coductor. Los acusó de propinarles varios golpes. «Cuando él salió del coche se tiró al suelo porque está operado de la cadera y no puede correr. Le pisaron la cabeza contra el suelo y por eso yo me revolví», relató. A renglón seguido aseguró que «nos metieron en un portal para que nadie lo viese y allí nos golpearon a los dos».

Habrá que esperar al próximo jueves, una vez se celebre el juicio, para conocer el desenlace de esta rocambolesca historia.