Atrapados por el desfile de La Ascensión

Varios conductores se pusieron en contacto ayer con este diario para quejarse de los cortes de tráfico con motivo del desfile de La Ascensión. Carlos Rodríguez señaló que, «ahora que hay carteles informativos en casi todas las carreteras, en ninguno se mencionaba que había cortes en el centro de la ciudad». «Nos dejaron entrar donde El Reconquista y allí un guardia nos dijo que estaba cortado, ¿dónde se ha visto? Tenía que estar avisando en la calle Asturias, protestó Iván Fernández. Por teléfono, Rubén Solís, contó como quedó «atrapado en el carril de la Renfe» y apuntaba como responsables a «la Policía Local, que ya no vale ni para ordenar el tráfico, solo para poner multas y dar tarjetas de gratis total a los amigos» y a la SOF por no publicitar y difundir las restricciones. «Esto no es la cabalgata de Reyes, creo que solo se hace desde el año pasado». También se quejó Fernando Valdera, que, dijo, no haber podido salir de su garaje a buscar a su madre. «Me tuvieron parado media hora».