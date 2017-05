Ocho proyectos para Santullano

Hace 41 años, el ministro de Obras Públicas, Arturo Valdés, inauguró la autopista 'Y'. Con el corte de la cinta, La Tenderina, El Milán, Teatinos, Rubín, Guillén Lafuerza y La Monxina quedaban separadas por una carretera de cuatro carriles y los vecinos no tuvieron más remedio que acostumbrarse al tráfico, la contaminación y el ruido. Tal es la situación que cada día soportan, que desde 1994 se han ideado ocho proyectos para reordenar el entorno y minimizar sus padecimientos. A pesar de que las ideas han fluido y durante las diferentes campañas electorales parecía que las obras estaban a punto de comenzar, aún no se ha hecho nada y será el próximo año cuando las máquinas empiecen a trabajar en Santullano, después de que la Unión Europea haya concedido esta semana 10,3 millones de euros al plan 'Conectando Oviedo', que el Ayuntamiento complementará aportando otros 9,1 en cuatro años.

FECHAS DESTACADAS 1976. El ministro de Obras Públicas, Arturo Valdés, inaugura la autopista 'Y'. 1994. Se habla por primera vez de construir una losa verde en la zona. Este proyecto no llega a desarrollarse. 2003. Francisco Álvarez Cascos y Gabino de Lorenzo acuerdan construir una losa verde para evitar que el tráfico pase cerca de San Julián de los Prados. 2005. El PSOE nacional dice que bajo la iglesia hay muchos problemas para hacer ese proyecto. 2006. El gobierno regional anuncia la reforma los accesos a la ciudad a través de la glorieta de la Cruz Roja. 2007. Vicente Álvarez Cascos y Gabino de Lorenzo firman un convenio para reordenar la zona. 2007. Vicente Álvarez Cascos y Gabino de Lorenzo firman un convenio para reordenar la zona. En los presupuestos regionales no se incluye ninguna partida. . 2012. El Ayuntamiento envía al ministerio de Defensa un proyecto de soterramiento del tráfico. Tiempo después, Caunedo convoca un concurso de participación ciudadana. 2015. Se presentan tres diseños al concurso, pero se paraliza el proceso. 2016. El Ayuntamiento hace el proyecto 'Conectando Oviedo' y pierde los fondos DUSI. 2017. La Unión Europea concede la ayuda y las obras comenzarán en 2018.

Este proyecto ganador no tiene nada que ver con las ideas que tenían Francisco Álvarez Cascos, Gabino de Lorenzo o Vicente Álvarez Areces Ellos querían proteger del tráfico la iglesia de San Julián de los Prados y dejaban de lado la situación económica de los barrios, algo que el actual equipo de gobierno ha revertido al tener muy presente estos conceptos y además de la reordenación han propuesto mejora socialmente y económicamente de la zona.

Pero remontémonos al principio. En 1994, De Lorenzo propuso hacer una losa verde. Esta idea se hizo en medio de una campaña electoral y cuando el entonces regidor ganó los comicios pospuso el proyecto hasta 2003. Ese año, Álvarez Cascos y el actual delegado del gobierno firmaron un convenio para unir Los Prados con la fábrica de armas de La Vega. Se sacaron muchas fotos sobre el terreno, pero en ninguna de ellas estaban los representantes del Principado. La razón: este acuerdo no contaba con el apoyo del gobierno regional ni contaba con la opinión de Patrimonio.

Esta situación no importó mucho a los políticos y siguieron adelante con sus planteamientos. Es más, en mayo de 2003, De Lorenzo propuso trasladar la fábrica de armas al polígono Olloniego-Tudela, ya que era «un anacronismo» que la factoría estuviese en la ciudad. El proyecto contaba con el apoyo de los trabajadores, siempre y cuando se aumentase la plantilla en unas 120 personas. No obstante, los planes se quedaron en papel mojado y un año después ocurrió lo que pocos se podían imaginar: el Partido Popular perdió las elecciones generales y José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del gobierno español.

El PSOE no comentó nada más de este planteamiento y ante la insistencia de los diputados y senadores populares, la socialista María Luisa Carcedo explicó en un pleno del Congreso que el plan no se había hecho porque tenía muchos problemas como la existencia de diferentes niveles de agua debajo de San Julián de los Prados o que era necesaria la opinión de la consejería de Cultura.

Ante esta situación, el Principado actuó por su cuenta y proyectó su propia losa. Corría el año 2006, cuando Vicente Álvarez Areces presentó el plan y un año después llegó a un acuerdo con Gabino de Lorenzo para soterrar el tráfico y reordenar la glorieta de la Cruz Roja. Tras la firma acordaron que el gobierno regional aportarían 22,5 millones de euros para mejorar la entrada a la ciudad y 13,8 millones para la construcción de una losa y el Ayuntamiento 5,8 y 6,9 millones, respectivamente. Sin embargo, el gobierno regional no incluyó ninguna partida en sus presupuestos. El convenio caducó en 2012 sin mover un solo papel.

Ante esta situación, el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo pensó que lo mejor era alejar el tráfico de Santullano y envió una carta al Ministerio de Defensa con la propuesta, pero tiempo después rectificó e ideó un proceso de participación ciudadana.

Cierre de La Vega

En 2012, Santa Bárbara Sistemas aglutinó toda la producción de la fábrica de armas en Trubia. Abandona las instalaciones de La Vega y este área se quedan sin un proyecto de futuro. Mientras tanto, el Ayuntamiento, de la mano de la plataforma Imagina un bulevar, desarrolló talleres y charlas, como paso previo a la convocatoria de un concurso de ideas. La relación entre la plataforma, hija del 15-M, y los populares no acabó bien. Imagina un Bulevar rompió con el Ayuntamiento y denunció que el «proceso había sido manipulado». El equipo de gobierno no veía con buenos ojos reducir el volumen de tráfico. Con esos mimbres, al concurso se presentaron tres proyectos: 'Hazlo tuyo', 'Andando voy' y 'Más que un bulevar' y cuando parecía que todo estaba listo para nombrar ganadora a la primera, de nuevo, todos los planes quedaron estancados.

El cambio de gobierno de 2015 también lo fue para el proyecto. Al frente de Urbanismo, se sitúa Ignacio Fernández del Páramo, uno de los impulsores de Imagina un bulevar, que de nuevo toma velocidad de crucero. Hay charlas, talleres y diversas actividades, lo que no hay es dinero. El equipo de gobierno lo busca en Europa y apura los plazos para presentarse desde cero -los populares no habían hecho nada para optar a los fondos- a la convocatoria del programa DUSI . La cosa no sale bien. El alcalde afirma que el proyecto se «quedaría parado». Lo que desata las críticas de sus socios de gobierno. Urbanismo no tira la toalla y presenta una versión recortada, que deja al margen La Vega, a la segunda convocatoria de fondos europeos y canta bingo.

Ahora hay dinero, obligación de gastárselo y sintonía municipal. Ahora sí, parece que a la octava será la vencida. La cicatriz de la entrada a Oviedo desaparecerá. Lo que no está tan claro es a dónde irán los miles de conductores que usan el ahora bulevar de Santullano.