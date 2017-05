«Oviedo mejora porque también lo hace la economía de su gente»

Iván de Santiago (Mieres, 1973) reparte su tiempo entre la abogacía y la literatura. «Soy abogado y escritor al cincuenta por ciento», se confiesa. Con una media de una novela cada dos años, este 2017 tocaba ya sacar nueva obra. 'Allá donde estés' sumerge al lector en dos épocas diferentes marcadas por el horror del fanatismo de la maquinaria nazi y del terrorismo en los años duros de ETA.

Entre su faceta de abogado y escritor. ¿Cuál pesa más?

Siempre digo que soy escritor de devoción y abogado de profesión. La abogacía me lleva dando de comer veinte años y espero que lo haga mucho más, pero la escritura es una pasión. Tengo la suerte de poder sacar una novela cada dos años. Hay mucho del escritor en el abogado y mucho del abogado en el escritor.

¿No será un Doctor Jekyll y Míster Hyde?

No, no... la estética siempre es la misma (risas).

Presenta nueva novela, 'Allá donde estés'. ¿En que historia nos sumerge?

Quería escribir de pintura y uno de los episodios del que queda mucho por conocer es el expolio de arte nazi.

¿Y ahí centra su novela?

El eje fundamental son qué pasó con el expolio del arte nazi y cuánto nos queda por saber. Se habla de que puede haber 170.000 cuadros sin recuperar.

Entonces, ¿es una novela de investigación, intriga, hay historia de amor de por medio?

Es una novela histórica pero que tiene personajes que van a sonar mucho pero que no te lo puedo contar (risas).

¿Sería un 'spolier'?

Solo te cuento una cosa, todos los cuadros que en la novela digo que están desaparecidos, lo están, eso es totalmente cierto. Todo lo que yo cuento del expolio del arte nazi es cierto y además como yo tengo una mente muy enferma y eso me parecía poco, lo relacioné con el impuesto revolucionario a ETA.

¿Eso sí lo puede contar?

Para descubrirlo hay que leer la novela.

Cambio de tercio. ¿Qué fue lo más difícil a lo que se enfrentó con este libro?

Fue un coñazo la labor de documentación (risas). Fue horrible.

¿Y eso?

Tardé un año en escribir la novela.

Contando que hay escritores que tardan hasta cuatro, no parece tan exagerado.

Es que yo en escribir no tengo problema, no sufro de eso que llaman el síndrome de la página en blanco yo tengo el síndrome de se me acabó el día otra vez y no tengo tiempo.

¿A dónde le llevó esa labor documental?

Al cine, a la novela y un libro de Héctor Feliciano que se llama 'El museo desaparecido' que hizo que aparecieran cuadros y se devolvieran.

¿Y se encontró con alguna sorpresa?

Te encuentras cosas muy curiosas. Esta novela surgió porque leí una noticia en la que se hablaba que había aparecido un cuadro de Róbert Berény, 'Mujer dormida con jarrón negro'. Apareció gracias a la película 'Stuart Little' en la que se ve un cuadro de 'atrezzo' de esta obra que llevaba desaparecida desde 1928 y que fue robada a una familia húngara. Lo descubrió un profesor de arte tras ver la película. Yo empecé a escribir con esa idea y luego los personajes me llevan. Nunca sé cómo van a acabar mis libros.

Cuesta creerlo.

Te lo digo de verdad. A veces tengo un final y cuando estoy llegando lo cambio.

¿Alguna vez pensó en escribir sobre algún caso que haya llevado como abogado a la literatura?

No. Pero si algún incidente procesal.

Seguro que existe alguno que es digno de hacer literatura sobre él

No puedo, secreto profesional, pero habría muchos.

Usted fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Se alejó de la esfera política. ¿Lo echa de menos?

No.

Suena muy rotundo, pero en un futuro. ¿Podría regresar a la primera línea política?

No te metas, hazme caso a mí (risas). Hablemos de literatura.

Literatura son las columnas que escribe en EL COMERCIO y en ellas hace un repaso concienzudo a la actualidad política, entre otras asuntos.

Reconozco que mis artículos tienen bilis y ya van quinientos. La columna busca reflejar qué es lo que pasa en Oviedo, en la ciudad.

¿Qué radiografía hace?

Oviedo creo que mejora, lo hace la economía de la gente y su sanidad mental porque hemos pasado tiempos muy malos y ahora estamos mejorando.

¿Qué necesita?

Todos queremos un centro de salud en nuestra acera, un centro social y que el autobús pare en el portal. En tiempos de escasez es difícil congeniar todo esto, pero se pueden hacer muchas cosas, otras se están haciendo y muchas se harán porque la economía es un estado mental y yo creo que la economía asturiana mejora.

En su CV se aprecia que, además de abogado, usted es perito calígrafo y diplomado en lengua italiana y profesor de la escuela de práctica jurídica de Asturias. ¿Saca tiempo para todo ello?

La literatura la hago a base de renuncias, de quitar tiempo a mi familia. De hecho, la dedicatoria de esta novela se la hago por primera vez a mis dos crías. Ellas saben que, un domingo que yo me pongo a escribir, me encierro como en un búnquer.

La conciliación brilla por su ausencia.

Yo creo que la conciliación la va a lograr la siguiente generación, la de nuestros hijos.

En su facebook pone que es aprendiz de miles de cosas a diario. ¿Lo último que ha aprendido es...?

Ufff, probablemente lo que escribí ayer en mi columna de EL COMERCIO: que vivimos en un mundo tremendamente hostil.